Verstappen macht Plätze gut – Kampf um die Spitze

Eher unauffällig verläuft das bisherige Rennen von Lewis Hamilton. Er hat zwar Kontakt nach vorne, war bisher aber nicht in Zweikämpfe involviert. Vielleicht ändert sich das bald, denn er kann leicht in Richtung Norris aufholen. McLaren scheint bereits mit nachlassenden Reifen zu kämpfen. Insbesondere bei Piastri ist schon Graining zu erkennen.
Mercedes hat Kimi Antonelli offenbar über Russells Manöver in der Schikane gegen Piastri vor ein paar Runden informiert, denn der Brite macht genau das gleiche gegen Lando Norris. Norris wird auf dem falschen Fuss erwischt und kann keinen Konter gegen Antonelli setzen.
Überholen bleibt in Suzuka schwierig, das wird auch jetzt deutlich. Nach der Startphase gab es nicht mehr den Jo-Jo-Effekt, den man in den ersten Rennen beobachten konnte. Abgesehen vom Duell zwischen George Russell und Oscar Piastri vor wenigen Runden gab es kaum ein Hin und Her bei den Überholmanövern. Russell scheint sich nun zurückzuhalten und genau abzuwägen, wie er Piastri am besten angreifen kann, ohne direkt wieder gekontert zu werden.
Max Verstappen hängt seinerseits auf Platz acht fest und es sieht nicht danach aus, als könnte er derzeit aus eigener Kraft näher an Gasly herankommen. Er Abstand liegt bei 4,8 Sekunden. Auch Gasly liegt weit hinter der Spitzengruppe. Gut vier Sekunden trennen ihn von Lewis Hamilton.
Lando Norris hat sich inzwischen an Charles Leclerc herangearbeitet und ist in Lauerstellung zu dem Ferrari. Im Schlepptau hat er weiterhin Antonelli. George Russell versucht derweil seine erstes Überholmanöver gegen Piastri. Russell kommt am Ende von Runde acht mit mehr Schwung aus der 130R als Oscar Piastri, zieht in der Schikane vorbei, doch der McLaren kontert auf der Start-Ziel-Geraden und geht wieder vorbei.
George Russell hat sich inzwischen an Oscar Piastri herangearbeitet und liegt nur noch sieben Zehntelsekunden hinter dem Australier, der heute erst seine ersten Rennkilometer in diesem Jahr absolviert. Sowohl beim Grand Prix in Australien als auch in China konnte er gar nicht erst an den Start gehen.
Für Max Verstappen ging es in den ersten Runden auf dem achten Platz vor. Allerdings klafft nun zwischen ihm und Gasly bereits ein Rückstand von vier Sekunden. Bis er zum nächsten Konkurrenten aufläuft, dauert es also noch.
Während George Russell relativ schnell an Lando Norris vorbeigekommen war, tut sich Kimi Antonelli gegen den McLaren nun schwerer. Auch zu Beginn der fünften Runde findet er keinen Weg vorbei.
Auch Nico Hülkenberg konnte sich im hinteren Feld nach vorne arbeiten. Er geht die vierte Runde auf dem 17. Platz an. Beim zweiten Audi-Fahrer geht es indes schleppender los. Bortoleto hat noch einmal zwei Plätze verloren und fährt auf dem 15. Rang.
Russell startet die nächste Runde mit dem nächsten Überholmanöver. Er geht an Leclerc vorbei und ist nun Zweiter hinter Piastri. 1,7 Sekunden ist der McLaren weggekommen. Antonelli liegt hinter Norris, der seinen ersten Angriff abwehren konnte.