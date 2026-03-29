Verstappen macht Plätze gut – Kampf um die Spitze

11. Runde: Überholen bleibt Thema

Überholen bleibt in Suzuka schwierig, das wird auch jetzt deutlich. Nach der Startphase gab es nicht mehr den Jo-Jo-Effekt, den man in den ersten Rennen beobachten konnte. Abgesehen vom Duell zwischen George Russell und Oscar Piastri vor wenigen Runden gab es kaum ein Hin und Her bei den Überholmanövern. Russell scheint sich nun zurückzuhalten und genau abzuwägen, wie er Piastri am besten angreifen kann, ohne direkt wieder gekontert zu werden.