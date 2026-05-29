Die Formel-1-Saison 2026 liefert Spannung pur. Der GP von Österreich in Spielberg begeistert mit Tempo, Lärm und grosser Atmosphäre. Wer Tickets gewinnen will, ist hier richtig – und im Verkehrshaus Luzern gibt es den perfekten Vorgeschmack.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Formel-1-Saison 2026 begeistert mit neuen Regeln und spannenden Rennen

Max Verstappen ist Rekordsieger in Spielberg mit vier Erfolgen

Über 300'000 Fans besuchen jährlich den Red Bull Ring in Österreich

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Red Bull Media World

Die Formel-1-Saison 2026 ist aussergewöhnlich spannend. Neue Regeln sorgen für frische Dynamik, der Kampf um den WM-Titel bleibt offen. Ein Höhepunkt im Rennkalender folgt am 28. Juni mit dem Grossen Preis von Österreich in Spielberg. Der Kurs liegt der Schweiz geografisch besonders nahe – und zählt zu den spektakulärsten Strecken im Kalender. Grosse Namen wie Niki Lauda, Michael Schumacher und Max Verstappen haben sich hier in die Siegerlisten eingetragen.

Im vergangenen Jahr triumphierte Lando Norris in Spielberg. Die Fahrer lieben die Atmosphäre in der Steiermark. Die Fans gelten als lautstark und fachkundig, die Rennen sind oft bis zur letzten Runde umkämpft. Wer an der Start-Ziel-Geraden steht, erlebt das Spektakel mit allen Sinnen: vibrierender Boden, aufheulende Motoren und Rennwagen, die mit atemberaubendem Tempo vorbeischiessen.

Die Geschichte des Red Bull Rings

Spielberg blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1970 ist der Ort das Zentrum des österreichischen Motorsports. Die heutige Anlage ist eng mit Red Bull verbunden. Firmengründer Dietrich Mateschitz kaufte das Areal vor fast einem Vierteljahrhundert. Nach einem umfassenden Umbau wurde der Red Bull Ring 2011 neu eröffnet. Seit 2014 gastiert die Formel 1 wieder regelmässig in der Steiermark.

Rekordsieger auf dieser Strecke ist Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot feierte hier bereits vier Erfolge. Die Topografie des Kurses ist einzigartig. Enge Kurven und markante Höhenunterschiede von 65 Metern fordern Mensch und Maschine. Die maximale Steigung beträgt zwölf Prozent. Das sorgt regelmässig für spektakuläre Überholmanöver und starke TV-Bilder.

Wettbewerb: Gewinne Formel-1-Weekend in Spielberg (A) für zwei Personen Max Verstappen am Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Ring Content Pool Gewinne 2 Tickets für das Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring am Spielberg, Österreich, vom 26. bis 28. Juni 2026. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält 3-Tages-Tickets mit Sitzplätzen auf der Start-Ziel-Tribüne im Sektor K – mit bester Sicht auf das gesamte Renngeschehen. Enthalten sind: das freie Training am Freitag, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag. Zusätzlich inbegriffen sind 2 Übernachtungen für 2 Personen in der Nähe des Red Bull Rings in Graz. Hinweis: Teilnahmeschluss ist der 2. Juni 2026. Die Gewinnerin, der Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Tickets werden ca. 10 Tage vor dem Rennen digital verschickt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen, AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Max Verstappen am Red Bull Ring. Joerg Mitter/Red Bull Ring Content Pool Gewinne 2 Tickets für das Formel-1-Wochenende am Red Bull Ring am Spielberg, Österreich, vom 26. bis 28. Juni 2026. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner erhält 3-Tages-Tickets mit Sitzplätzen auf der Start-Ziel-Tribüne im Sektor K – mit bester Sicht auf das gesamte Renngeschehen. Enthalten sind: das freie Training am Freitag, das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag. Zusätzlich inbegriffen sind 2 Übernachtungen für 2 Personen in der Nähe des Red Bull Rings in Graz. Hinweis: Teilnahmeschluss ist der 2. Juni 2026. Die Gewinnerin, der Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die Tickets werden ca. 10 Tage vor dem Rennen digital verschickt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen, AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

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Rennfeeling im Verkehrshaus Luzern

Wer nicht nach Österreich reist, findet im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern eine attraktive Alternative. Die Ausstellung «Red Bull World of Racing» macht den Rennsport greifbar. Herzstück ist ein moderner Simulator. Besucherinnen und Besucher können dort realistische Runden auf Kursen wie Spa-Francorchamps drehen. Das Tempogefühl ist verblüffend echt.

Zur Auswahl stehen verschiedene Boliden. Darunter befindet sich auch der legendäre RB19 aus dem Jahr 2023. Dieses Auto gilt mit 21 Siegen in 22 Rennen als eines der erfolgreichsten Fahrzeuge der Formel-1-Geschichte.

Ein Tipp für Einsteigerinnen und Einsteiger: im Simulator nicht zu zaghaft fahren. Wer zu früh bremst, verliert Zeit. Wer mutig einlenkt, spürt schnell, wie viel Präzision und Nervenstärke dieser Sport verlangt.

Technik und Boxenstopp-Training

Die Ausstellung in Luzern geht über die Formel 1 hinaus. Sie zeigt die ganze Breite des Motorsports. Neben Fahrzeugen der Königsklasse sind Maschinen aus der MotoGP, der NASCAR-Serie oder der Rallye Dakar zu sehen.

Interaktive Spiele und eine aufwendige LED-Show setzen die technischen Meisterleistungen eindrücklich in Szene. Ein besonderes Erlebnis ist die Pit-Stop-Challenge. Hier wechseln Besucherinnen und Besucher unter Zeitdruck die Reifen an einem Rennwagen. Mit Schlagschrauber und Timer wird der Stress in der Boxengasse spürbar.

Solche Erfahrungen verändern auch den Blick auf Rennen am Fernseher. Man erkennt besser, wie viel Präzision hinter jeder Runde und hinter jedem Sieg steckt.

Ein Volksfest für Motorsport-Fans

In Spielberg pilgern jährlich über 300'000 Menschen an die Strecke. Das Rahmenprogramm ist gross. Es gibt Pit-Lane-Walks, Autogrammstunden und die Legends Parade mit historischen Rennwagen. Die Infrastruktur ist modern, die Sicht auf weite Teile der Strecke ausgezeichnet.

Das Tor zum Ring bildet der «Voestalpine Wing». Das Gebäude ist einem Heckspoiler nachempfunden und symbolisiert die Verbindung von Emotion und Ingenieurskunst. Rund 900 Tonnen Stahl wurden für die markante Konstruktion verbaut.

Motorsport hautnah erleben Red Bull World of Racing bringt die Faszination Motorsport im Verkehrshaus Luzern auf ein neues Level: mit interaktiven Erlebnissen, realitätsnahen Formel-1-Simulatoren und einer Pit-Stop-Challenge zum Mitmachen. Bist du bereit für deine Bestzeit? Dann lebe dein Rennfieber aus, setz dich in Max Verstappens Weltmeister-Boliden, lass dich dabei fotografieren und tauche in die Welt des Motorsports ein. Red Bull World of Racing bringt die Faszination Motorsport im Verkehrshaus Luzern auf ein neues Level: mit interaktiven Erlebnissen, realitätsnahen Formel-1-Simulatoren und einer Pit-Stop-Challenge zum Mitmachen. Bist du bereit für deine Bestzeit? Dann lebe dein Rennfieber aus, setz dich in Max Verstappens Weltmeister-Boliden, lass dich dabei fotografieren und tauche in die Welt des Motorsports ein. Red Bull World of Racing

Boom durch neue Medien

Der Rennsport erlebt derzeit einen globalen Boom. Formate wie die Netflix-Serie «Drive to Survive» haben ein neues und junges Publikum erschlossen. Das Verkehrshaus Luzern greift diesen Trend auf. Mit über einer halben Million Gästen pro Jahr zählt es zu den meistbesuchten Museen der Schweiz. Die «Media World» ergänzt die Rennausstellung mit modernen Medientechnologien.

Ob live an der Strecke in Spielberg oder virtuell im Simulator in Luzern: Die Faszination für Geschwindigkeit bleibt ungebrochen. Für Fans in der Schweiz war der Weg in die Welt der Formel 1 selten kürzer.



