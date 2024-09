Leclerc crasht im ersten Baku-Training – Verstappen vorne

Kurz zusammengefasst Im ersten Baku-Training landen Colapinto und Leclerc in der Mauer

Verstappen ist schnellster vor Hamilton und Pérez

Roger Benoit Formel-1-Experte

Der Start zum 17. WM-Lauf in Baku sah drei rote Flaggen und einen Crash von Monza-Sieger Leclerc. Er haute den Ferrari brutal in die Mauer. «Da lag Dreck am Eingang der Kurve.» Schnellster: Verstappen vor Hamilton und Pérez.

Als einziger Pilot drehte der Sargeant-Nachfolger Franco Colapinto (21) im Williams-Mercedes noch nie eine Runde auf dem 6003 Meter langen Kurs. Der Argentinier, der in seinem Land eine neue Formel-1-Euphorie auslöste und bei Instagram innerhalb von Tagen über eine Million mehr Followers hatte, schlug sich lange tapfer.

Wie beim tollen Debüt in Monza – 12. Platz. Doch in der 44. Minute erwischte es am Kaspischen Meer auch Colapinto, der in einer schnellen Rechtskurve zu stark bremste und mit dem Heck in die Mauer knallte. Trotzdem lag er als 16. vor Teamkollege Albon.

Verstappen lacht wieder

Gleich zu Beginn mischte der dreifache Weltmeister Max Verstappen (26) im angeschlagenen Red Bull-Honda vorne mit. Der Holländer lag vor Charles Leclerc, der hier auf Ferrari die letzten drei Pole-Positions holte (aber nie gewann) und Hamilton, dem Baku-Sieger von 2018. Der Brite jagt seinen 202. Podestplatz im 349. GP-Einsatz.

Nach 14 Minuten wurde dem Feld die rote Flagge gezeigt. Streckenposten hatten auf der Geraden einige Metallteile gefunden. Als es weiterging, lagen Baku-Sieger 2019 Bottas (einmal im Notausgang) und Zhou im Kick-Sauber weiter auf den zwei letzten Plätzen. Weil Albon und Ocon noch keine gezeitete Runde gutschreiben konnten. Später meldete sich Bottas wenigstens vom 14. Platz.

Red Bull wehrt sich

Nach 40 Minuten übernahmen die Dominatoren der zweiten Saisonhälfte das Kommando: Lando Norris und Oscar Piastri im McLaren-Mercedes.

Das Duo liegt nur noch acht WM-Punkte hinter Red Bull – und kann am Sonntag ab 13 Uhr (TV live) in Aserbaidschan die Führung bei den Konstrukteuren übernehmen. Oder können die Bullen mit Verstappen (Bestzeit) und dem zweifachen Baku-Sieger Sergio Pérez (3.) den Angriff abwehren?

Bearman überrascht weiter

Für eine positive Überraschung sorgte der Brite Oliver Bearman (19) im Haas-Ferrari. Er ersetzt den für ein Rennen gesperrten Magnussen (12 Strafpunkte innerhalb eines Kalenderjahres). Und war als Elfter sogar schneller als Hülkenberg.

Bereits in Jeddah konnte Bearman als Ersatzpilot antreten. Damals war Sainz erkrankt – und der Neuling brachte den Ferrari als sensationeller Siebter ins Ziel. 2025 fährt Bearman neben Ocon bei Haas-Ferrari.

