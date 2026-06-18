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Blick-Reporterlegende Roger Benoit verrät
Das sind meine 10 besten Sauber-Piloten der Geschichte

Räikkönen oder Kubica? Heidfeld oder Leclerc? Wer war der beste Sauber-Fahrer? Blick-Reporterlegende Roger Benoit verrät seine Top 10.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Daniel LeuStv. Sportchef

Zwischen 1993 und 2025 gingen 33 verschiedene Formel-1-Piloten für den Schweizer Sauber-Rennstall an den Start. Welche zehn davon die besten waren, verrät die Blick-Reporterlegende Roger Benoit im Buch «Formel Wahnsinn» – und hier. Als Grundlage dienten hauptsächlich die Leistungen, die die Fahrer für den Schweizer Rennstall erbracht haben, und nicht, was zuvor oder danach war.

Roger Benoit: Ein Leben auf der Überholspur

Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.

Nachdem die 1. Auflage schnell ausverkauft war, ist das 272-seitige Buch jetzt wieder erhältlich, auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz. ISBN 978-3-03875-643-9. Es kostet 48 Franken.

Für Blick-Leserinnen und -Leser gibts ein unschlagbares Angebot. Klicke hier drauf und du erhältst das Buch für nur 38 statt 48 Franken.

Die Blick-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. Im neuen Buch «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten.

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10

Giancarlo Fisichella (It, Sauber-Jahr: 2004)

2004: Fisichella nimmt die Gratulation von Peter Sauber entgegen.
Foto: Blicksport

«Vielleicht fahrerisch der beste Sauber-Pilot! Schumi verriet mir einmal: ‹Wenn du Probleme mit der Ideallinie hast, dann musst du einfach Fisichella folgen.›»

9

Sebastian Vettel (De, 2007)

Fuhr nur ein Rennen für Sauber: Vettel 2007 in Indianapolis.
Foto: Lukas Gorys

«Als Kubica-Ersatz bei seinem GP-Debüt 2007 sofort erfolgreich. BMW wollte ihn für Sauber behalten, doch der Deutsche war längst im Bullen-Talentschuppen.»

8

Heinz-Harald Frentzen (De, 1994–1996, 2002–2003)

Hatte in Hinwil nicht nur Freunde: Frentzen.
Foto: Keystone

«Ein guter und sehr schneller Fahrer, der in Hinwil aber nicht nur Freunde hatte. Der Deutsche versuchte sich dauernd als Ingenieur, wollte alles verbessern.»

7

Kamui Kobayashi (Jap, 2010–2012)

Das Highlight: Podestplatz für Kobayashi bei seinem Heim-GP 2012.
Foto: Lukas Gorys

«Die Sauber-Fans verehrten die lustige Kampfmaschine. Historisch war der dritte Platz des Japaners beim Heimrennen 2012 in Suzuka. Danach gab es 13 Jahre lang kein Sauber-Podest mehr.»

6

Nico Hülkenberg (De, 2013, 2025)

Fährt noch immer für den Rennstall aus Hinwil: Hülkenberg (im Bild 2013).
Foto: Lukas Gorys

«Riss das Team 2025 aus dem Elend. War schon bei seinem ersten Sauber-Gastspiel 2013 ein Garant für WM-Punkte.»

5

Sergio Pérez (Mex, 2011–2012)

Für Benoit ein «starker Fahrer»: Pérez.
Foto: Keystone

«Ein starker Fahrer. Der Mexikaner rüttelte Sauber nach dem abrupten Ende der BMW-Jahre bei seinem GP-Einstieg 2011 auf.»

4

Nick Heidfeld (De, 2001–2003, 2006–2010)

Der Sauber-Dauerfahrer: Heidfeld.
Foto: imago sportfotodienst

«Keiner sass länger im Sauber als der deutsche Wahlschweizer. Wer insgesamt 13 Mal aufs Podest fährt und nie gewinnt, ist vom Pech verfolgt. Ein zuverlässiger Pilot.»

3

Charles Leclerc (Mon, 2018)

Liess sich auch vom Regen nie stoppen: Leclerc.
Foto: Lukas Gorys

«Der Monegasse brachte neuen Wind zu Sauber. Ein Supertalent, wie er seither bei Ferrari beweist. Doch zum Titel fehlt ihm noch immer das richtige Auto.»

2

Robert Kubica (Pol, 2006–2009, 2021)

Das Highlight: Kubicas Sieg 2008 im kanadischen Montreal.
Foto: Lukas Gorys

«Der einzige Sauber-Sieger, 2008 in Kanada. Der Pole galt gemäss Alonso als der kommende Weltmeister. Doch 2011 hatte Kubica leider einen fürchterlichen Rallye-Unfall.»

1

Kimi Räikkönen (Fin, 2001, 2019–2021)

Schnell und beliebt: Räikkönen.

«Der Liebling der Fans. Der Weltmeister von 2007 war schon bei seinem Einstieg 2001 heiss. Keiner las die Rennen so gut wie der Finne.»

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