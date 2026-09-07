Ex-F1-Boss Ecclestone in Portugal festgenommen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bernie Ecclestone am Flughafen in Portugal festgenommen wegen Schrotflinte

Der 95-Jährige reiste mit Privatjet von Saanen nach Tires

2022 bereits in São Paulo verhaftet, damals mit ungeladener Pistole

Bernie Ecclestone hat scheinbar Ärger am Hals. Der frühere Formel-1-Boss wurde in Portugal nach einer Routinekontrolle auf dem Aeroporto de Cascais bei Tires festgenommen. Dies berichtet «Correio da Manhã».

Dem Bericht zufolge soll eine Schrotflinte, die der 95-Jährige offenbar bei sich trug, der Auslöser dafür gewesen sein, dass er nun auf dem Flugplatz in Gewahrsam sitzt.

Diese Route flog Ecclestone

Daten des Flugtrackinganbieters Flightradar24 zufolge flog Ecclestone am Morgen mit seinem Privatjet, einer Dassault Falcon 7X, aus Saanen im Kanton Bern nach Tires. Um kurz vor 11 Uhr Ortszeit landete er demnach auf portugiesischem Boden. Etwas mehr als zwei Stunden zuvor war der Start in der Schweiz erfolgt. Der Brite hat mit Gstaad einen Wohnsitz in der Schweiz.

Ecclestone wurde bereits 2022 einmal am Flughafen im brasilianischen São Paulo festgenommen und gegen eine Kaution in der Höhe von umgerechnet rund 1500 Franken wieder freigelassen. Damals hatte er eine kleine Pistole (ohne Munition) bei sich.