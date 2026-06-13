Warten bei über 32 Grad hier in Montmelo auf die siebte Qualifikation des Jahres ab 16 Uhr: GP von Katalonien. Die Frage: Wer kann Mercedes endlich schlagen? Schnellster im dritten Training: Russell vor Piastri und Leclerc.

Roger Benoit aus Barcelona

Nach Siegen steht es 5:1 für Antonelli, auch bei den Pole-Positionen liegt der Italiener mit 4:2 vor Russell. Es wäre langsam Zeit, dass in diesen beiden Wertungen noch andere Namen auftauchen.

Hamilton: «Ferrari hat Probleme»

Doch Red Bull hat zwar einen guten Motor, aber die Balance beim Auto lässt zu oft zu wünschen übrig. Bei Ferrari passt selten alles zusammen. Jetzt stöhnt der WM-Zweite Hamilton: «Das Problem bei Ferrari liegt im hinteren Teil. Doch wir haben noch keine Lösung.»

Und bei Weltmeister McLaren-Mercedes sah man schon glücklichere Gesichter. Vor einem Jahr standen Piastri und Norris in Barcelona ganz vorne – vor Verstappen (Red Bull). Im Ziel lag erneut Piastri vor Norris, doch Dritter wurde Leclerc im Ferrari. Die Roten warten seit 596 Tagen auf das Wunder mit dem Namen Sieg!

23 Minuten tote Hose

Im dritten Training hatten sich bei brütender Hitze nach 23 von 60 Minuten erst drei Autos eine Zeitrunde notieren lassen: Hülkenberg lag im Audi vor den beiden Cadillac-Ferrari von Bottas und Pérez. Also drei Fahrer, die neben Stroll (Aston Martin) noch keine WM-Punkte haben.

Dann kam endlich Bewegung in die Szene: Bortoleto knallte kurz die Bestzeit auf die 4,657 km lange Strecke, bevor Weltmeister Norris mit 1:16,609 sofort eine Sekunde schneller war.

Antonelli sauer: Alle gegen mich

Und was passierte? Russell und Antonelli brauchten gerade mal zwei Runden, um die Doppelführung abzusichern. Am Ende blieb Russell vorne. Doch Piastri, Norris, Hamilton und Verstappen schlängelten sich noch am WM-Leader vorbei. Der tobte: «Alle haben mich aufgehalten.»

Peter Sauber mit Audi-Kappe

Die beiden Audis hielten sich – wie am Freitag – gut im Verfolgerfeld. Das Ziel heisst klar: Q1 oder eben das Top Ten Finale. Doch wetten Sie darauf keine zu hohen Beträge! Wie sagte doch Bortoleto (11.) am Samstag zu Blick: «Das Auto ist okay, aber der Motor kann da nicht mithalten!» Hülkenberg wurde immerhin 9. Und in der Garage freute sich Peter Sauber (83) als Fan mit einer Audi-Kappe…

Resultate 3. Training