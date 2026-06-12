Kein Regen in Sicht. Das werden noch zwei heisse Tage hier in Montmelo bei Barcelona. Mit zwei heissen Fragen: Kann Antonelli seine Triumph-Serie auf sechs ausbauen und springt das Pferd aus Maranello nach 596 Tagen wieder zum Sieg?

Roger Benoit aus Barcelona

Der erste Trainingstag lässt beide Fragen noch offen. Antonellis Mercedes-Teamkollege Russell (28) ist scharf wie eine Rasierklinge. «Ich muss mein Pech loswerden. Leider kommen die über 60 verlorenen Punkte nicht zurück!»

Hat Red Bull den besten Motor?

Wie im ersten Training übernahm Russell auch im zweiten Training sofort das Kommando und setzte sich mal eine halbe Sekunde vor Verstappen im Red Bull. Da die FIA den eigenen Bullen-Motor (mit Hilfe von Ford) als stärkstes PS-Aggregat ausmachte, dürfen jetzt alle anderen Motorenhersteller etwas nachrüsten. Max, leicht schockiert: «Da haben wir andere Werte!»

Nun, es wäre gut, wenn der vierfache Weltmeister trotz 113 Punkten Rückstand nochmals in den Titelkampf eingreifen könnte. Doch wie sagte schon Goethe: «Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!»

Leclerc wechselte Bremsen

Nach einer halben Stunde übernahm Leclerc im Ferrari die zweite Position. Er hat jetzt das gleiche Bremsmaterial wie Hamilton. Lange hat sich der Monegasse (15 Punkte hinter dem Briten) dagegen gewehrt, bis ihn jetzt zweimal ein Bremsdefekt wichtige Punkte kostete.

Nach Leclerc setzte sich Piastri im McLaren an die zweite Stelle. Und von hinten meldete sich auch Antonelli im Spitzenfeld an. Bis Weltmeister Norris seinen Landsmann Russell vorne ablöste.

Hülkenberg 2025 Fünfter

Bei Audi tauchte wie jedes Jahr das «Maskottchen» Peter Sauber (83) in Barcelona auf. Mit bisher zwei Punkten haben die deutschen Nachfolger von Audi noch nicht glänzen können. Aber auch hier sieht es nach dem ersten Training verheissungsvoll aus: 8. Bortoleto, 11. Hülkenberg.

2025 wurde Hülkenberg in Barcelona guter Fünfter (hinter Russell, vor Hamilton), weil Verstappen diese Position nach einer Berührung mit Russell verlor und nach einer Zehn-Sekunden-Strafe nur noch Zehnter wurde. Man rechne: Die WM hat der Holländer übrigens mit nur zwei Punkten Differenz verloren.

Resultate 1. Training

Resultate 2. Training