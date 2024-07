In Spa siegt Max Verstappen im ersten Training wie erwartet. Bei Alpine gibt es derweil einen neuen Teamchef.

1/17 Max Verstappen ist im 1. Training von Spa der Schnellste.

Roger Benoit, Spa

Sonnenschein beim Start des ersten Trainings in der Wetterhölle von Spa. Und Verstappen, Sieger der drei letzten Belgien-Rennen, demonstrierte seine Macht. Über eine halbe Sekunde vor Ungarn-Sieger Piastri und Albon im Williams.

Gleich zu Beginn der 60 Minuten hetzte das Mercedes-Duo Russell und Hamilton zuerst auf die 7,004 km langen Piste. Die Silberpfeile sind beim GP Belgien so etwas wie der gefährliche Aussenseiter. In den letzten fünf Rennen stand stets ein Mercedes auf dem Podest.

Letze Chance für Pérez

Aber die erste Bestzeit ging auf das Konto des Lokalhelden Max Verstappen (26) im Red Bull-Honda. Nach seinem Frust-Wochenende in Budapest (Platz 5) machte er den Medien klar: «Ich ändere mich am Funk nicht. Wem meine klaren Worte nicht gefallen, der sollte den Funk ausschalten.»

Interessant, wie sich Teamkollege Sergio Pérez (34) auf der geilsten Piste der Welt schlägt. In der Sommerpause tagt das «Bullen-Gericht» und entscheidet, ob der Mexikaner ersetzt wird. Seit Monaco holte er nur 17 Punkte – Verstappen 104. Im ersten Training verlor er eine Sekunde auf Max.

Verstappen und Tsunoda bestraft

Der Holländer wird, wie angekündigt, für den Einsatz des fünften Motors mit zehn Strafplätzen belegt. Sollte Red Bull noch mehr Teile am RB20 ändern, geht’s am Sonntag bei der Startaufstellung nach ganz hinten.

Auch Yuki Tsunoda braucht im Racing Bull-Honda den fünften Motor. Macht also zehn Strafplätze. Ob das schon alle Strafen für den 14. WM-Lauf sind?

«Danke, Mister Seidl»

Wie das traurige Kapitel bei WM-Schlusslicht Sauber nach dem Chefetagen-Chaos weitergeht. Mit dem neuen Super-Boss Mattia Binotto (54) steht ab dem 1. August auch Audi voll in der Verantwortung. Dazu gehören die schlechten Resultate (seit 23 Rennen ohne Punkte).

Der WM-Letzte Valtteri Bottas (zweimal 13. in dieser Saison): «Ja, ich wurde vom Wechsel an der Spitze überrascht. Herzlich willkommen Mattia im Team. Danke Mister Seidl und Mister Hoffmann.» Tönt irgendwie ironisch.

Wieder fünf Hinwiler Upgrades

Der Finne, der mit Transfer-Gegner Sainz auf dem Fahrrad ein Runde drehte, weiter: «Mattia muss schnell die Schwächen und Stärken entdecken. Und dann Prioritäten setzen. Wir müssen gewisse Punkte in der Fabrik und bei der Leistung des Autos zügig ändern.»

Nach Budapest (elf Änderungen) hat das Hinwiler Team auch nach Spa fünf Upgrades gebracht: Frontflügel, Venturi-Kanäle, Rückspiegel, Heckflügel und unterer Heckflügel. Bis jetzt hat man 2024 noch keinen Aufwärtstrend erkennen können.

Haas mit 250 Leuten besser

Bottas, der noch mehr Upgrades fordert und im ersten Training auf Platz 14 zu finden war: «Wir sind zu wenig Leute. Und wir sind nicht dort, wo wir hingehören.» Nun, Audi stockt seit Monaten das Team auf. Bald sollen 800 Mitarbeiter im Zürcher Oberland sein.

Als Vergleich: Haas-Ferrari hat weiter nicht mehr als 250 Mitarbeiter und fährt Audi-Sauber praktisch in allen Rennen davon. Im ersten Training lagen beide «Haasen» vor dem Letzten Zhou. Denn Ocon (Alpine) beklagte ein Wasserleck und fuhr keine gezeitete Runde.

Ferrari fällt zurück

Bei Ferrari kämpft man weiter um eine Formsteigerung. McLaren-Mercedes hat die Roten in Ungarn überholt und planen sogar einen Angriff auf Weltmeister Red Bull – nur noch 51 Punkte zurück.

Lando Norris hat den Fall der Papaya-Teamorder in Budapest geschluckt: «Tut mir leid, dass ich Piastri so lange nicht vorbeigelassen habe. Damit habe ich mir allerdings auch die Chance genommen, Oscar in den letzten Runden nochmals anzugreifen.»

Alpine feuert Chef Famin

Alpine bekommt einen neuen Teamchef. Oliver Oakes ersetzt Bruno Famin. Oakes ist noch Chef des Rennstalls Hitech GP, neben Andretti einem von vier Bewerbern für einen Platz im Formel 1-Feld. Hitech, in der Formel 2 und Formel 3 unterwegs, erhielt im Sommer 2023 von der FIA eine Absage. Jetzt soll Oakes im Auftrag von Flavio Briatore die Geschicke von Alpine führen. Der Wechsel an der Spitze des Teams heizt neue Spekulationen an, dass Alpine irgendwann einmal verkauft werden könnte. Hinter Hitech soll das Geld von Dmitry Mazepin stecken.

Resultate des 1. Trainings