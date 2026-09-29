Fernando Alonso bleibt bei Aston Martin! Der zweifache Formel-1-Weltmeister verlängert seinen Vertrag und setzt seine Rekordkarriere auch 2027 fort. Teamkollege Lance Stroll bleibt ebenfalls an Bord.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fernando Alonso bleibt der Formel 1 erhalten

Kurzer Schock für die Fans von Alonso auf Social Media

Lance Stroll verlängert ebenfalls, nun elfte Saison in der Formel 1

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Fernando Alonso (45) ist der Fahrer mit den meisten Formel-1-Rennen aller Zeiten (440) und er wird seine Bestmarke weiter ausbauen. Der zweifache Formel-1-Weltmeister sitzt auch in der kommenden Saison für Aston Martin im Cockpit.

«Ich freue mich sehr über die Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Aston Martin. Ich habe mir für diese Entscheidung Zeit gelassen, aber der Rennsport ist mein Leben, meine Leidenschaft, und ich weiss, dass ich immer noch die Geschwindigkeit und Entschlossenheit besitze, um auf höchstem Niveau mitzuhalten», so der Formel-1-Oldie, der 32 GPs gewonnen hat.

Kurzer Schockmoment

In den sozialen Medien veröffentlicht der Rennstall ein kurzes Video, in dem Alonso zu sehen ist und sagt: «Ich werde aus der Formel 1 zurücktreten ... aber nicht jetzt!»

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Ebenso wie Alonso verlängert auch der zweite Aston-Martin-Pilot seinen Vertrag: Lance Stroll (27) steht Alonso auch 2027 zur Seite. Seit dem Einstieg des Spaniers beim Team von Rennstall-Eigentümer Lawrence Stroll ist und bleibt der Kanadier sein Teamkollege.

Der 27-Jährige geht bereits in seine elfte Formel-1-Saison und freut sich über die Verlängerung: «Ich freue mich sehr, langfristig bei Aston Martin zu bleiben. Ich bin von Anfang an dabei und glaube, dass wir die Ressourcen und die richtigen Leute haben, um ein erfolgreiches Team zu werden.»

«Ein enormer Gewinn für das gesamte Unternehmen»

«Lance und Fernando waren ein entscheidender Teil unserer Entwicklung, und wir freuen uns sehr, bestätigen zu können, dass sie uns auch im nächsten Kapitel unseres Teams begleiten werden. Zwei Fahrer mit ihrer Erfahrung, ihrem Engagement und ihrem Fachwissen sind ein enormer Gewinn für das gesamte Unternehmen», ergänzt Vater Stroll zu den Vertragsverlängerungen.