Das dritte Training als letzter Test vor der Qualifikation um 16 Uhr (TV live). Für den besten Startplatz gibt es nur einen grossen Favoriten: WM-Leader Antonelli (20). Dem Mercedes-Star ist seit Monza alles zuzutrauen.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Antonelli, am Freitag Tagessieger, eroberte 2026 bereits siebenmal den besten Startplatz. Russell (3), Norris (2) und Monza-Sensation Gasly (1) heissen die anderen Polesetter.

Achtung auf den Gummi

Nach einer Viertelstunde hatten Verstappen, Russell und Lindblad noch keine Zeit. Am Racing Bulls des Briten wurde nach dem einzigen Crash am Freitag noch gearbeitet. Lindblad: «Lieber die viertschnalle Zeit am ersten Trainingstag und ein defektes Auto als ein 18. Platz und kein Schaden.» Auch so kann man es sehen.

Ein wichtiges Wort zu den Reifen. Der Gummiverschleiss ist auf dem Madring viel höher als erwartet. Und in allen Teams werden neue rote, gelbe oder weisse Mischungen im Hinblick auf das Rennen wie Gold behandelt.

Hamilton ignorierte Ferrari-Funk

Kaum hatte Teamkollege Leclerc (schon 27 Pole-Positionen) vor Antonelli und Norris die Bestzeit, knallte Hamilton zu Beginn einer Runde in die Mauer. Der Brite war klar zu schnell und verpasste den Bremspunkt. Der Ferrari bohrte sich in die Tecpro-Mauern. Rote Flaggen.

Und was tat der siebenfache Weltmeister? Er fuhr rückwärts raus – mit einem stark kaputten Frontflügel. Obwohl das Team Hamilton aufforderte, das Auto sofort abzustellen, fuhr der 106-fache GP-Sieger munter weiter. Dabei verlor er Karbonteile und zerfetzte den rechten Vorderreifen. Nach rund drei Kilometern lenkte Lewis den Ferrari doch nach rechts und stoppte auf der Piste. Sonst hätte er wohl von der FIA eine Strafe bekommen.

Haas gegen Audi

Beim 26-minütigen Unterbruch (erstmals seit Austin 2023 wurde in einem Training die Zeit angehalten!) sahen wir Hülkenberg (Audi) auf dem fünften Platz – vor dem Haas-Duo Bearman und Ocon, der weiter um seinen Sitz für 2027 zittern muss. Bortoleto lauerte da auf Position neun.

Haas-Ferrari gegen Audi ist der Kampf um den 8. WM-Platz. Noch führen die «Hasen» mit 21:16 Punkten. Doch das deutsche Team aus Hinwil war in den letzten sechs Rennen klar besser. Für alle vier Fahrer gilt: Ein Top-Ten-Auftritt wäre eine Überraschung. So eine lieferte Bearman noch in der Schlussminute, als er sein rot-weisses Auto gegen die Tekpro-Mauern knallte.