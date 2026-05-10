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Super League: Daniliuc ringt nach YB-Klatsche nach Worten
FCB-Daniliuc ringt nach Worten
«0:3 – das ist katastrophal!»
Der FC Basel bekommt in Bern eine 0:3-Klatsche von YB verpasst. Nach der Niederlage versuchen Flavius Daniliuc und Mirko Salvi zu erklären, wie dies zu Stande gekommen ist.
Publiziert: 20:22 Uhr
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