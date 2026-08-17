Salvisberg bricht Schweizer Ironman-Rekord

Historischer Erfolg für Andrea Salvisberg: Der 37-jährige Berner knackte beim Ironman Sweden in Kalmar den Schweizer Langdistanz-Rekord und verpasste die Weltbestzeit nur knapp.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Salvisberg bricht Schweizer Rekord beim Ironman Sweden in Kalmar

Er absolvierte die Langdistanz in 7:28:54 Stunden, nah an der Weltbestzeit

Ruedi Wilds Rekord von 7:36:35 Stunden aus 2021 wurde übertroffen

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der Berner Andrea Salvisberg (37) hat beim Ironman Schweden in Kalmar eine historische Leistung gezeigt und einen neuen Schweizer Rekord auf der Langdistanz aufgestellt. Der Olympiateilnehmer wuchs in Skandinavien über sich hinaus und bewältigte die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen in einer Zeit von 7 Stunden 28 Minuten und 54 Sekunden. Damit blieb er nur wenige Minuten hinter der absoluten Weltbestzeit zurück.

Salvisberg löst damit Ruedi Wild ab, der den bisherigen Schweizer Rekord über die Ironman-Distanz hielt. Wild hatte 2021 beim Ironman Cozumel in Mexiko eine Zeit von 7 Stunden 36 Minuten und 35 Sekunden aufgestellt. Der 37-Jährige hält zudem den Schweizer Rekord über die Ironman-70.3-Distanz.