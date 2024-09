Kriens-Luzern gelingt Supercup-Revanche

Der HC Kriens-Luzern feiert in der 3. Runde der NLA den zweiten Sieg. Die Innerschweizer gewinnen in Schaffhausen 38:36 und fügen dem Meister die erste Saisonniederlage zu.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finals behält Kriens-Luzern das bessere Ende für sich. Doch die Innerschweizer müssen bis zuletzt um den Sieg zittern. In der zweiten Halbzeit verspielen sie erst einen Vier-Tore-Vorsprung und sehen sich kurzzeitig wieder einem Rückstand gegenüber. Nach einem neuerlichen Zwischenspurt und vier Toren Vorsprung kommen die Schaffhauser in der Schlussminute nochmals bis auf ein Tor heran. Überragender Akteur in den Reihen der Gäste ist mit 15 Treffern Luca Sigrist.

Während der HC Kriens-Luzern nach der Niederlage in Bern zurück in die Erfolgsspur findet und sich für den verlorenen Supercup revanchiert, muss der Doublesieger aus Schaffhausen den ersten Punktverlust der noch jungen Saison hinnehmen.