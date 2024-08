1/4 Manuel Zehnder (l.) wechselt zum deutschen Meister Magdeburg.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Schweizer sorgt für einen Transfer-Knaller in der Handball-Bundesliga: Manuel Zehnder wechselt vom HC Erlangen zu Meister Magdeburg.

Der 24-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag und wird nun auch im Klub Teamkollege von Goalie Nikola Portner. Zehnder hatte vergangene Saison als Torschützenkönig der Bundesliga für Aufsehen gesorgt. Für den Aufsteiger Eisenach, an den er für ein Jahr von Erlangen ausgeliehen wurde, erzielte er in 34 Spielen 277 Tore. Zehnder hatte im Sommer 2022 von Suhr Aarau zu Erlangen in die Bundesliga gewechselt.

Zehnder entgeht dank Wechsel Rechtsstreit

Mit der Verpflichtung von Manuel Zehnder reagiert Magdeburg auch auf die Verletzung seines schwedischen Spielmachers Felix Claar an den Olympischen Spielen in Paris. Die Bundesliga-Saison beginnt am 7. September. Magdeburg trägt ein Heimspiel gegen Wetzlar aus.

Mit dem Vertrag beim Champions-League-Sieger 2023 fällt für Zehnder ein möglicher Rechtsstreit weg. Nach der Ausleihe sollte er zu Erlangen zurückkehren, doch Zehnder wollte nicht. Magdeburg dürfte also eine Ablösesumme bezahlt haben.