DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Super League: Bei dieser Frage muss YB-Fassnacht schmunzeln
Er ist der YB-Torgarant
Bei dieser Frage muss Fassnacht schmunzeln
Christian Fassnacht trifft und trifft und trifft. Im Interview verrät der YB-Torgarant, warum es bei ihm im Moment so gut läuft.
Publiziert: 17:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alain Kunz
und
Gianfadri Conrad
Alles zur Super League
2:46
Er ist der YB-Torgarant
Bei dieser Frage muss Fassnacht schmunzeln
1:41
«Macht nicht so viel Spass»
FCSG-Captain Görtler witzelt über Spielweise
1:35
Schlitzohriger Buess erklärt
«Wäre blöd, wenn ich da nicht falle»
2:23
Males merkt YB-Aufschwung
«Seoane schenkt uns grosses Vertrauen»
1:24
Nach 4:1-Sieg gegen St. Gallen
Ist das, das wahre YB-Gesicht, Herr Virginius?
1:58
Luganos Penalty-Held Saipi
«Wenn man so ausgepfiffen wird, dann …»
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen