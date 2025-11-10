Males merkt YB-Aufschwung «Seoane schenkt uns grosses Vertrauen»

YB gewinnt in St. Gallen souverän mit 4:1. Torschütze zum letzten Tor ist Darian Males. Dieser spricht in höchsten Tönen von Neo-Trainer Gerardo Seoane.

Publiziert: vor 58 Minuten