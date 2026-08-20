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Fussball: Tochter (2) rührt Neymar als Ballerina zu Tränen
Er darf auch mittanzen
Tochter (2) rührt Neymar als Ballerina zu Tränen
Neymar besucht den Ballettunterricht seiner Tochter, was ihn zu Tränen rührt. Am Schluss darf der brasilianische Superstar ebenfalls das Tanzbein schwingen.
Publiziert: 11:07 Uhr
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Darya Vasylyeva
Redaktorin Social Media
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Er darf auch mittanzen
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