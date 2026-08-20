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Er darf auch mittanzen
Tochter (2) rührt Neymar als Ballerina zu Tränen

Neymar besucht den Ballettunterricht seiner Tochter, was ihn zu Tränen rührt. Am Schluss darf der brasilianische Superstar ebenfalls das Tanzbein schwingen.
Publiziert: 11:07 Uhr
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Fussball aktuell
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