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Norwegen
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Ab 20:20 Uhr
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Weltmeisterschaft
Norwegen - Lettland

27.05.2026, 10:42 Uhr

Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale der Eishockey-WM. Um 20:20 Uhr treffen die beiden Überraschungsmannschaften aus Norwegen und Lettland aufeinander

Ende des Livetickers
Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
Playoffs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
28. Mai 2026 um 20:20 Uhr
Stadion
Freiburg, Schweiz
BCF-Arena
Kapazität
6'800
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Norwegen
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Lettland
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Eishockey-WM 2026
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