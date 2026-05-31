Egal, ob Sportler, Politiker, Wirtschaftsbosse oder Unterhaltungsleute: Sie alle sind davon überzeugt, dass der Traum der Nati und der ganzen Schweiz am Sonntag endlich wahr werden wird. Unsere grosse Umfrage.

Blick-Sportredaktion

Gold oder Silber – das ist hier die Frage. Die Schweiz fiebert dem WM-Final entgegen. Darunter auch prominente Schweizer Persönlichkeiten. Wir haben Figuren aus der Politik, dem Sport, der Wirtschaft und der Unterhaltung zwei Fragen gestellt.

1. Warum begeistert mich diese Nati an der WM so sehr?

2. Warum holen wir jetzt endlich Gold?

Martin Pfister (Bundesrat und Sportminister)

1. «Wer sich so geschlossen und leidenschaftlich an die Weltspitze spielt, reisst das Land mit. Man spürt: Jeder läuft für den anderen, und genau das begeistert die Schweiz. Diese Mannschaft zeigt eindrücklich, dass Grosses möglich ist, wenn alle ihren Beitrag leisten und an die gemeinsame Stärke glauben.»

2. «Die Nati hat sich diesen grossen Erfolg mit harter Arbeit und bemerkenswerter Konstanz auf höchstem Niveau verdient. Bravo und Hopp Schwiiz!»

Corinne Suter (Ski-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin)

1. «Die Nati spielt mit Herz, Leidenschaft und Zusammenhalt. Man spürt, dass jeder für jeden kämpft.»

2. «Weil unsere Mannschaft alles mitbringt. Qualität, Wille, Disziplin!»

Michel Gruber (Denner-CEO a. i.)

1. «Die Leidenschaft und der Zusammenhalt der Eisgenossen ziehen alle in ihren Bann. Man sieht die Entschlossenheit bei jedem Einsatz, bei jedem Sprint und bei jedem Schuss. Diese Mentalität ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit und einfach ansteckend.»

2. «Die Hockey-Nati spielt mit einer Wucht, die das ganze Land elektrisiert. Wir alle spüren: Es liegt etwas Grosses in der Luft. Die Spieler, der Staff und die Fans sind zu einer Einheit verschmolzen – und die soll jetzt in Gold gegossen werden.»

Tom Lüthi (Töff-Weltmeister)

1. «Sie begeistert, weil sie intern als Team einfach super harmoniert. Sonst wäre sie nicht so sackstark unterwegs. Es ist genial, wie die Nati alle mit ihren begeisternden Auftritten mitreisst.»

2. «Weil es eine Heim-WM ist! Ausgerechnet zu Hause endlich diese Goldmedaille zu holen, ist eine geniale Geschichte, das perfekte Märchen.»

Thomas Amstutz (Feldschlösschen-CEO)

1. «Sie zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn ein Team den Zusammenhalt über alles stellt. Diese Mannschaft spielt mit Herz, Leidenschaft und füreinander – das begeistert mich.»

2. «Diese Nati hat den Mut, Grosses zu erreichen. Sie glaubt an sich, die Spieler arbeiten füreinander und haben sich diesen Traum mit Leidenschaft und harter Arbeit verdient. Wer mit dieser Einstellung auftritt, kann Geschichte schreiben.»

Simon Ammann (vierfacher Skisprung-Olympiasieger)

1. «Ich habe sehr gerne mitverfolgt, wie sich das Team weiterentwickelt und auch Rückschläge verarbeitet hat. Gegen Finnland und Schweden gab es Widerstände, die man überwunden hat. Da sieht man, welch starke Basis schon vorher vorhanden war. Unter den Spielern gibt es starke Verbindungen. Man setzt sich gerne füreinander ein.»

2. «Die Nati ist schon zum wiederholten Male mit dieser Goldmedaille in Berührung gekommen. Man ist auch wegen dieser verlorenen Finalspiele sehr erfahren, die Nati hat sich auf hohem Level entwickelt und ist auch abgezockt. Ich hoffe sehr, dass es diesmal reicht.»

Lars Guggisberg (SVP-Nationalrat)

1. «Der unerschütterliche Teamgeist, die Entschlossenheit und das Selbstbewusstsein sind beeindruckend. Jeder geht für die Schweiz und jeden Mitspieler durchs Feuer. Die wenigen Fehler werden gegenseitig ausgebügelt. Rückschläge wie Strafen, Verletzungen oder Gegentore werden problemlos weggesteckt.»

2. «Die Mannschaft ist mit so viel Qualität, Talent, Winnermentalität und Erfahrung bestückt wie noch nie. Die NHL-Topstars gehen als Teamplayer mit Einsatz, Bodenständigkeit und Mannschaftsdienlichkeit voran und reissen alle mit. Der Support der ganzen Schweiz beflügelt die Mannschaft. Die Zuschauer im Stadion werden die Mannschaft zu Gold jubeln.»

Stefan Bissegger (Rad-Zeitfahr-Europameister)

1. «Ich habe mir bis jetzt jedes Spiel angeschaut. Sie treten sehr überzeugend auf. Ein toller Zusammenhalt im Team und riesiger Einsatz. Sie kämpfen sich wie im Viertelfinal gegen Schweden auch nach einem schlechten Start wieder zurück.»

2. «Wir holen Gold, weil der Zusammenhalt herausragend ist. Nebst den grandiosen Einzelleistungen spielen sie selbstlos für das beste Ergebnis.»

Martin Jara (CEO Helvetia Baloise Schweiz)

1. «Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verkörpert mit ihrem mentalen Selbstverständnis und ihrer spielerischen Selbstverständlichkeit Weltspitze. Das Team hat eine perfekte Balance zwischen individueller Extraklasse, konsequentem Teamgedanken und Begeisterung. So ruft es in jedem Spiel die Höchstleistung ab und ist eine Inspiration für uns alle.»

2. «Weil diese Mannschaft der würdige Weltmeister wäre – mit ihrem Auftreten auf dem Eis genauso wie neben dem Eis. Sie löst Euphorie aus, gibt sich aber niemals überhitzt. Das ist eine ideale Ausgangslage für den grossen Erfolg.»

Reto Hanselmann (Event-Veranstalter)

1. «Mich begeistert diese unglaubliche Mischung aus Talent, Wille und Zusammenhalt. Diese Mannschaft spielt nicht nur erfolgreich – sie strahlt eine Überzeugung aus, dass dieses Jahr wirklich etwas Historisches möglich ist. Man spürt: Jeder kämpft für jeden, und die ganze Schweiz steht hinter diesem Team.»

2. «Weil dieses Team gezeigt hat, dass es zur absoluten Weltspitze gehört. Es spielt mit Herz, Leidenschaft und einem unglaublichen Zusammenhalt – und genau diese Mischung braucht es für den ganz grossen Traum. Jetzt ist der Moment, Schweizer Eishockey-Geschichte zu schreiben.»

Matthias Glarner (Schwingerkönig)

1. «Ihr grossartiger Teamspirit ist bis in die Zuschauerränge spürbar. Die Jungs sind auf einer Mission. Es macht unglaublich viel Spass, zu sehen, wie viel Spielfreude sie haben.»

2. «Sie sind gemeinsam einen sehr langen Weg gegangen. Und haben schon einige Male am Titel geschnuppert. Ihr Wille begeistert mich. Nach dem Sieg gegen Schweden bin ich überzeugt, dass sie den Titel holen werden.»

Patric Deflorin (CEO Axa Schweiz)

1. «Die starke Teamleistung von jedem Einzelnen, die positive Einstellung, der Leistungswille und die Persönlichkeiten.»

2. «Das Team ist bereit, und das Schweizer Publikum macht den entscheidenden Unterschied.»

Andrea Zryd (SP-Nationalrätin und SIHF-Athletiktrainerin)

1. «Das Team hat sich von der ersten Sekunde an entschieden, diese WM zu gewinnen. Manchmal hat man fast den Eindruck, dass das Team das Publikum beflügelt und nicht umgekehrt.»

2. «Das Team ist talentiert, erfahren und spielt diszipliniert. Der ‹Freudenrausch› am Spiel ist spürbar. Jeder Spieler ist sich seiner Rolle bewusst. Die Ausbildung der Spieler in ihren Klubs und der Nati-Teams greift.»

Stefan Büsser (SRF-Comedian)

1. «Die Schweizer Nati hat ihre grösste Herausforderung schon vor Turnierbeginn gemeistert und ist so als noch stärkeres Team aufs Eis.»

2. «Die Nati darf sich jetzt endlich selber belohnen – und das vor heimischem Publikum. Sie hat den Titel auf dem Stock, und dieser Pokal gehört endlich in Schweizer Hände!»

Matthias Sempach (Schwingerkönig)

1. «Die Nati begeistert mich, weil ich Hockey extrem gern habe. Und weil die Spieler mit ihrer Bodenständigkeit und mit ihrer Leidenschaft einfach das Maximum rausholen. Das packt mich und begeistert mich.»

2. «Sie holen Gold, weil sie wirklich den Teamgedanken von A bis Z leben, weil sie ein eingespieltes Team sind und weil ihnen der Heimvorteil Energie geben wird.»

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