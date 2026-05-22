Deutschland feiert in Zürich seinen ersten WM-Sieg. Mit einem 6:2-Triumph über Ungarn wahrt die DEB-Auswahl nach vier Niederlagen die Chance auf die Viertelfinal-Qualifikation. Kanada bleibt derweil weiter ungeschlagen. Hier kommt das Round-Up zum WM-Freitag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutschland gewinnt in Zürich 6:2 gegen Ungarn bei der Eishockey-WM

Gawanke erzielt Hattrick, Deutschland wahrt Viertelfinal-Chancen nach vier Niederlagen

Kanada bleibt ungeschlagen, besiegt Slowenien 3:1 in Fribourg

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Deutschland – Ungarn 6:2

Deutschland sichert sich in der Nati-Gruppe A in Zürich den ersten Sieg an der WM. Dabei schiessen sich die Deutschen den Frust von der Seele. Gleich mit 6:2 bezwingen sie Ungarn, das bisher nur einmal als Sieger vom Eis ging (5:0 gegen Grossbritannien). Mit dem Sieg wahrt Deutschland nach den vier Niederlagen auch die Chance auf eine Viertelfinal-Qualifikation.

Von Beginn an dominiert Deutschland die Partie, sodass Ungarn kaum Zugang zum Spiel findet. Nach dem ersten Drittel führen die Deutschen dank Mik und Gawanke 2:0. Der zweite Treffer markiert zugleich das erste Powerplay-Tor unserer Nachbarn am Turnier, die zuvor in elf Überzahl-Situationen ohne Torerfolg blieben.

Mit einem Doppelschlag durch Reichel und Dove-McFalls innert 39 Sekunden erhöht Deutschland vor Ende des Mitteldrittels auf 4:0. Im Schlussdrittel trifft Gawanke doppelt und macht so seinen Hattrick perfekt. In einigen Phasen des letzten Drittels lässt die DEB-Auswahl jedoch etwas nach, sodass der nächste Schweiz-Gegner Ungarn (Samstag, 16.20 Uhr) mit Sarpatki und Hari noch etwas Resultatskosmetik betreiben darf.

Kanada – Slowenien 3:1

In Fribourg bleibt Kanada weiterhin ungeschlagen. Die Kanadier, die zuletzt aber gegen Norwegen überraschend einen Punkt abgaben (6:5 n. V.), gewinnen gegen Slowenien glanzlos 3:1.

Im ersten Drittel geht Kanada nach 12 Minuten durch Mateychuk in Führung, die Cozens im zweiten Drittel ausbaut. Finnie ist in der 46. Minute für den dritten kanadischen Treffer verantwortlich. Die Slowenen, die während der Partie nur selten vor dem Kanada-Tor zu sehen sind, kommen 65 Sekunden vor Schluss noch zum Ehrentreffer.

Rechnerisch steht die Viertelfinal-Qualifikation für Kanada trotz der fünf Siegen aus fünf Spielen zwar noch nicht ganz fest, dürfte aber nur noch Formsache für den Rekordweltmeister sein.

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