Gleich mit 6:1 gewinnt die Nati das dritte Vorrundenspiel an der Heim-WM gegen Deutschland. Die deutsche Presse geht mit dem DEB-Team im Anschluss hart ins Gericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz besiegt Deutschland bei Heim-WM 2026 mit 6:1 in Zürich

Deutschland nach drei Spielen punktlos, Viertelfinal-Chancen stark gesunken

Deutsche Presse zerlegt DEB-Team regelrecht

Julian Sigrist Redaktor Sport

Während die Schweiz mit drei Siegen aus drei Partien perfekt in die Heim-WM gestartet ist, erleben die Deutschen bislang ein Turnier zum Vergessen. Kein Punkt aus den ersten drei Spielen und als Tiefpunkt die 1:6-Niederlage gegen die Nati am Montagabend. Und während es bereits auf dem Eis ordentlich auf die Mütze gab, halten nach der Schlusssirene auch die deutschen Medien nicht zurück.

«WM-Desaster für deutsche Eishockey-Stars»

Die «Bild» hält sich wie so häufig nicht zurück mit Kritik. Die «Mega-Klatsche gegen die Schweiz» ist für sie ein «WM-Desaster». Man sei von der Schweiz verprügelt worden, was vor allem am «unglaublich schwachen Mitteldrittel» gelegen habe, wo unter anderem ein deutscher Patzer zum 2:0 für die Schweiz führt. «1:3 gegen Finnland, 0:2 gegen Lettland und jetzt 1:6 gegen die Schweiz. Demontage! Der Viertelfinal ist in weiter Ferne», lautet das Fazit der Zeitung. Gleichzeitig gibt es aber auch Lob für die Nati, den «aktuellen WM-Favoriten».

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«Demontage der deutschen Nationalmannschaft»

«Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt eine WM zum Vergessen. Gegen Gastgeber Schweiz bricht das Team binnen fünf Minuten völlig auseinander, wird vorgeführt und kassiert eine historische Niederlage», so das vernichtende Fazit der «Welt». Das «regelrechte Debakel» erinnere an «dunkle WM-Jahre», als es für die Deutschen meist gegen den Abstieg ging.

«Starke Schweizer erteilen Deutschland Eishockey-Lehrstunde»

Von einer «Lehrstunde» spricht auch das Nachrichtenmagazin «Focus» – und erwähnt gleichzeitig den Fakt, dass es die höchste WM-Niederlage gegen die Schweiz seit 89 Jahren ist. Nach drei Spielen seien die Deutschen nicht nur punktlos, sondern auch «chancenlos»: «Wieder droht das Vorrunden-Aus.»

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«DEB-Team erlebt gegen die Schweiz ein Debakel»

Von einem «Debakel» spricht die ARD-«Sportschau» im Titel. Und auch der Bericht – von der Deutschen Presse-Agentur dpa übernommen – hält nicht zurück: «Die Offensive eines Absteigers, katastrophale Fehler und kaum Impulse von der Trainerbank». Das DEB-Team sei aktuell «nicht konkurrenzfähig» und könne froh sein, als WM-Ausrichter von 2027 immerhin nicht absteigen zu können. Ausschlaggebend für die Klatsche seien die drei Minuten und 30 Sekunden gewesen, in denen die «Schweizer NHL-Cracks dem Erzrivalen eine Lehrstunde» erteilten und drei Treffer erzielten.

«Deutsches Team spielt wie ein Absteiger»

Auch der «Spiegel» nennt die 1:6-Pleite ein «Debakel». Die Deutschen «spielen wie ein Absteiger» und so sei das «Minimal-Ziel Viertelfinal» nach drei punktlosen Spielen «in weiter Ferne».

«Deklassiert von der Schweiz»

Dass die Deutschen die K.-o.-Phase bei der WM wohl nicht mehr erreichen werden, glaubt auch das Newsportal Spox. «Nach null Punkten, nur zwei Treffern und einer historischen Derby-Klatsche taumelt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dem erneuten Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft entgegen.» Bereits vor einem Jahr war für das DEB-Team vor dem Viertelfinal Schluss.

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