Stell dir vor, die Schweiz steht in einem Hockey-WM-Final, und SRF kommt einfach nicht aus den Startlöchern. Genau das ist am Sonntagabend passiert, findet Daniel Leu, stv. Sportchef.

1/4 Erst einmal Funkstille: Wie vergangenes Jahr verzichtete SRF auch 2025 auf eine ausführliche Vorberichterstattung. Foto: Pius Koller

Daniel Leu Stv. Sportchef

Eine Binsenwahrheit besagt, dass man zwar Fehler machen darf, aber nie zweimal den gleichen. SRF hält davon offenbar nichts.

Weil sie vergangenes Jahr erst 20 Minuten vor Beginn des Hockey-WM-Endspiels auf Sendung gingen, schrieben wir damals: «Das ist eines WM-Finals unwürdig, liebes SRF.»

Okay, neues Jahr, neue Chance, dachten wir. Falsch gedacht. Diesen Sonntagabend begann die SRF-Übertragung 25 Minuten vor dem ersten Puck-Einwurf. Immerhin fünf Minuten früher als 2024. Doch während Pro7 schon mächtig auf den Final hin einheizte, lief auf SRF noch «Welten-Saga: die Schätze Europas».

Vier Minuten Hockey im Sportpanorama

Und wie sah es zuvor ab 18 Uhr im «Sportpanorama» aus? Wurde wenigstens im SRF-Flaggschiff ordentlich «gluschtig» gemacht auf diesen womöglich historischen Moment? Von wegen! Zuerst kam dort Mountainbike, danach Tennis, Formel 1, Handball, Fussball, Paracycling. Und dann, um 18.52 Uhr, war es endlich so weit: Zeit für die Hockey-WM.

Doch nach vier Minuten wars schon wieder vorbei mit der Hockey-Herrlichkeit. Vier Minuten Vorschau auf einen WM-Final mit Schweizer Beteiligung? Ein Scherz, über den niemand lachen kann. Und ein Zeichen fehlender Wertschätzung gegenüber den beeindruckenden Leistungen, die die Nati im hohen Norden gezeigt hat.

Um fair zu bleiben: In der «Tagesschau» war die Hockey-WM auch ein Thema, und die Berichterstattung während des Finals und vor allem danach war gelungen.

Mit einer kleinen Ausnahme: Warum SRF in der Pause vor der Verlängerung, in der die Spannung kaum mehr auszuhalten war, in einem Bericht noch mal ausführlich den Weg der Schweiz in den Final aufzeichnete, bleibt ein Rätsel. Wäre das nicht genau ein Beitrag für eine ausführliche Vorberichterstattung gewesen?

Der Vergleich zum Fussball? Bitter!

Dort aber fehlte bekanntlich die Zeit. Am Mittwochabend wird das übrigens anders sein. Vor dem Conference-League-Final zwischen Betis Sevilla und Chelsea wird SRF 50 Minuten Vorberichte bringen. Doppelt so viel wie vor dem Hockey-WM-Final.

Vor einem Jahr übrigens erklärte SRF gegenüber Blick: «Lange Vorprogramme sind nicht mehr zeitgemäss, das belegen auch die Zuschauerzahlen. Erfahrungsgemäss schaltet die grosse Mehrheit des Publikums erst zu Spielbeginn ein.» Mag zutreffen, doch wenn dem so sein sollte, gäbe es keinen Grund, am Mittwoch schon so früh auf Sendung zu gehen.

Doch zurück zu den Binsenwahrheiten. Man sollte als Journalist auch nie zweimal den gleichen Titel machen. Davon halten wir wiederum ausnahmsweise nichts. Deshalb sagen wir auch dieses Jahr: «Das ist eines WM-Finals unwürdig, liebes SRF.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos