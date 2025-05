«Nun wird es Zeit» Gregor Kobel glaubt an Gold-Traum der Hockey-Nati

Gregor Kobel, die neue Nummer 1 im Tor der Schweizer Fussball-Nati, ist in Dortmund auch mal in der Eishalle anzutreffen. Nun spricht er über die Hockey-Nati und macht klar, dass er an den grossen Triumph glaubt.

