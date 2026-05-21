Finnland bleibt an Nati dran – Kanada mit Ach und Krach

Der WM-Siegeszug der Finnen hält an. Mit einem 7:1-Sieg über Lettland bleibt Finnland an der Schweiz dran. Unterdessen verbucht auch Kanada mit viel Mühe den nächsten Sieg.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Lettland – Finnland 1:7

Auf die Plätze, fertig, los: Keine zehn Sekunden sind gespielt, da zappelt der Puck bereits im Netz. Dabei ist es nicht der Favorit aus Finnland – nein, es sind die Letten, die durch ZSC-Spieler Rudolfs Balcers in Führung gehen. Für Balcers ist es bereits der fünfte Treffer an dieser Weltmeisterschaft; der Heimvorteil in der Swiss Life Arena beflügelt ihn sichtlich.

Die lettische Freude ist jedoch von kurzer Dauer, und die Antwort trägt erneut einen bekannten Stempel aus der National League: Hannes Björninen von den SCL Tigers gleicht in der 6. Minute aus. Finnland erhöht den Druck. Kaum haben die Letten eine Unterzahl schadlos überstanden, schlägt es erneut ein – Henri Jokiharju dreht die Partie zugunsten der Finnen (11.).

Noch vor der ersten Drittelpause legt Finnland nach: In der 16. Minute zieht Saku Mäenalanen – Björninens Teamkollege bei den Tigers – auf Lettland-Keeper Mareks Mitens zu und tunnelt den Schlussmann.

Nach der Pause ist es beim Treffer zum 4:1 (29.) mit SCB-Stürmer Waltteri Merelä der nächste National-League-Legionär, der sich in die Torschützenliste einträgt. Zu Beginn des Schlussdrittels machen die Skandinavier kurzen Prozess: Erst trifft Anton Lundell in doppelter Überzahl, keine halbe Minute später legt Patrik Puistola im Fünf-gegen-Vier nach – so steht es nach 42 Minuten 6:1 für «Suomi». In der 46. Minute sorgt Aatu Räty schliesslich für den siebten Treffer und macht das finnische Schützenfest endgültig perfekt.

Nach einem komplett verschlafenen Start bleibt das an dieser WM so starke Finnland daher auch in seiner vierten Partie ohne Punktverlust und kann somit als einziges Team der Gruppe mit der Schweiz mithalten. Im letzten Gruppenspiel wird es zwischen den beiden voraussichtlich um den Gruppensieg gehen.

Kanada – Norwegen 6:5 n.V.

Auch in Fribourg sieht sich der Favorit früh kalt erwischt: Eskild Bakke Olsen schiesst die Norweger in Front (6.). Doch anders als den Finnen gelingt den Kanadiern keine prompte Reaktion – im Gegenteil. Norwegen nutzt die Gunst der Stunde, und Johannes Johannesen erhöht in der 12. Minute überraschend auf 2:0.

Das sitzt – und weckt das Starensemble aus Nordamerika auf: Nur zwei Minuten später verkürzt Mark Scheifele auf 1:2, ehe er kurz vor der ersten Sirene zum Ausgleich nachdoppelt (18.).

Wer nun denkt, das Spiel sei gekippt, sieht sich im Mitteldrittel getäuscht. Die Norweger schlagen im Powerplay eiskalt zurück, als Noah Steen die Skandinavier erneut in Führung bringt (24.). Kanada läuft wieder einem Rückstand hinterher, beweist aber – ebenfalls in Überzahl – Qualitäten: In der 32. Minute ist es Gabriel Vilardi, der die Partie wieder ausgleicht.

Das Schlussdrittel ist kaum 30 Sekunden alt, da zappelt der Puck im Netz: Dylan Cozens dreht die Partie (41.) und bringt die Kanadier erstmals in Front. Doch die Norweger geben sich nicht geschlagen und erzielen durch Christian Kasastul den Ausgleich (49.). Doch damit nicht genug: Der 18-Jährige Tinus Koblar dreht die Partie innerhalb von weniger als zwei Minuten wieder zugunsten der Norweger (50.).

Norwegen schnuppert an der Sensation, doch kurz vor der Schlusssirene rettet Ryan O'Reilly die Kanadier mit dem 5:5-Ausgleich (59.) zuerst in die Verlängerung. Kurz darauf sticht Scheifele mit seinem dritten Tor an diesem Donnerstag ins Norwegen-Herz (61.).

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