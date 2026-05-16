In der Schweizer Gruppe gewinnen Österreich und Finnland ihre Spiele souverän. In Fribourg schlägt die Slowakei Norwegen knapp, Kanada fährt einen deutlichen Sieg gegen Italien ein. Hier kommt das Round-up zum WM-Samstag.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Grossbritannien – Österreich 2:5

In der Nati-Gruppe A feiert Österreich einen gelungenen Start in die WM. In Zürich schlagen die Österreicher Grossbritannien 5:2. Das Team des Zürcher Trainers Roger Bader stellt die Weichen zum Sieg dabei früh. Bereits in den ersten zehn Minuten stellen Nissner (3.), Ex-Biel-Stürmer Schneider (7.) und Huber (10.) auf 3:0 für unseren Nachbarn. Noch im ersten Drittel kommen die Briten wieder heran. Innert 37 Sekunden treffen Clements und Kirk und lassen die Österreicher mit dem Doppelpack noch einmal zittern. Im zweiten Drittel übernimmt Österreich danach wieder die Spielkontrolle. Captain Schneider baut mit seinem zweiten Treffer die Führung aus (27.), ehe Rohrer mit dem 5:2 in der 34. Minute alles klarmacht.

Ungarn – Finnland 1:4

Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Deutschland holt sich Finnland auch im zweiten Spiel den Sieg. Gegen Ungarn gewinnt das Team von Antti Pennanen mit 4:1 und steht somit in der Schweizer Gruppe A mit sechs Punkten an der Spitze. Massgeblich am Erfolg beteiligt ist dabei ein Stürmer, der in der Schweiz in Genf unter Vertrag steht. Nach einem torlosen ersten Drittel leitet Puljujärvi den Führungstreffer für die Finnen durch Heinola mit ein (21.) und erzielt drei Minuten später das 2:0 selbst, als er von einem Abpraller des ungarischen Torhüters profitiert. Ungarn kann mit Sebok zwischenzeitlich noch verkürzen, Kuokkanen und Puljujärvi mit seinem zweiten Treffer im Powerplay bringen den Sieg für die Finnen jedoch ins Trockene.

Slowakei – Norwegen 2:1

In der Gruppe B kommt die Slowakei in Fribourg zu einem knappen Sieg gegen Norwegen. Für die Slowaken eröffnet Ex-Davos-Stürmer Pospisil das Skore in der 9. Minute. Norwegen gelingt die Reaktion erst wenige Sekunden vor der zweiten Drittelspause, als Koblar für die Skandinavier ausgleicht. Für das Game-Winning-Goal sorgt schliesslich Hrivik (49.).

Italien – Kanada 0:6

Nach dem erfolgreichen Start gegen Schweden (5:3) schlägt Kanada in der Gruppe B auch Italien – dies gleich mit 6:0. Mit einem Doppelpack innert einer Minute führt der Favorit dank Holloway und Minten nach elf Minuten bereits 2:0. Captain Celebrini erhöht noch im ersten Drittel die Führung (17.), ehe er nach 23 Minuten erneut trifft. Der Superstar assistiert danach Bouchard im Powerplay kurz vor Ende des zweiten Drittels. Nur 25 Sekunden danach erzielt O’Reilly das 6:0. Bitter für Italien: Kurz vor Ende des zweiten Drittels wird den Italienern der Treffer zum 1:4 aberkannt, weil Kanadas Torhüter Talbot von Bradley behindert wurde.