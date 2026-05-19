Andri Bäggli Redaktor Sport

Österreich ist on fire. Gegen Lettland feiert der österreichische Hockeyverband bereits den dritten Sieg im dritten Spiel. Das Duell der Länder ist auch das Duell der beiden Ex-ZSC-Teamkollegen Vinzenz Rohrer und Rudolfs Balcers. Beide Spieler treffen – am Schluss feiert aber nur der Österreicher Rohrer. Der ÖEHV gewinnt das Spiel am Schluss mit 3:1. Das erste Tor fällt aber erst um die Spielhälfte herum. Tim Harnisch erlöst das Team von Coach Roger Bader in der 28. Minute. Die Letten geben sich aber nicht auf, kommen direkt nach der letzten Drittelspause durch Balcers zum Ausgleich. Benjamin Nisser ist aber nur vier Minuten nach dem Dämpfer in Überzahl erfolgreich, bevor Rohrer mit dem Empty Netter in der Schlussphase alles klar macht.

Eine unschöne Szene hat es kurz vor dem 2:1 gegeben, als der künftige Biel-Flügel Dominic Zwerger nach einem üblen Check von Oskars Batna liegen bleibt. Für den harten Check gibt es nur eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Lettland – welche die Österreicher prompt ausnutzen. Zwerger ist auf dem Weg in die Kabine gestützt worden, kehrt aber nach wenigen Minuten wieder zurück. Am Mittwoch trifft Österreich dann auf die Schweiz (16.20 Uhr).

Norwegen feiert Shutout

Im Parallelspiel krallt sich Norwegen den zweiten Sieg des Turniers. Gegen Italien gewinnen die Skandinavier gleich mit 4:0 – Goalie Tobias Normann feiert einen Shutout. Nach elf Minuten trifft Eskild Bakke Olsen zur Führung der Norweger. Im Mitteldrittel legt das Team von Trainer Petter Thoresen noch eine Schippe drauf und geht dank Noah Steen und Christian Kasastul noch vor der zweiten Sirene mit 3:0 in Front. Den Schlusspunkt erzielt Tinus Koblar rund vier Minuten vor Schluss. Während Norwegen am Dienstag einen freien Tag hat, steht Italien bereits wieder gegen Tschechien im Einsatz (16.20 Uhr).

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