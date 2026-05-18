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Malgin nach Gala-Auftritt
«Ich versuche, jedes Spiel zu geniessen»

Diese schallende Ohrfeige wird Deutschland lange schmerzen. Die Nati schiesst ihren schwächelnden Erzrivalen mit 6:1 aus dem Stadion. Denis Malgin schwärmt im Interview über die Atmosphäre und meint: «Ich versuche, jedes Spiel zu geniessen.»
Publiziert: 18.05.2026 um 23:52 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
9
9
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
3
Österreich
Österreich
2
5
6
4
Lettland
Lettland
2
0
3
5
USA
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3
-2
3
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Ungarn
Ungarn
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7
Großbritannien
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2
-7
0
8
Deutschland
Deutschland
3
-9
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
3
12
9
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
3
3
7
3
Slowakei
Slowakei
2
4
6
4
Norwegen
Norwegen
2
3
3
5
Schweden
Schweden
3
1
3
6
Slowenien
Slowenien
2
-3
2
7
Italien
Italien
2
-9
0
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Dänemark
Dänemark
3
-11
0
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