Suter verwandelt Swiss Life Arena in ein Tollhaus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Achtung, fertig, los! Lediglich 123 Sekunden benötigt die Eishockey-Nati, um bei ihrem WM-Auftakt die Swiss Life Arena ein erstes Mal in ein Tollhaus zu verwandeln. Pius Suter drückt in der dritten Minute den Puck aus dem Slot heraus über die Linie und sorgt so für die Schweizer 1:0-Führung in der Neuauflage des WM-Finals von 2025 gegen die USA.

«Besser hätten wir nicht starten können. Die Stimmung ist unglaublich. Ich hatte schon paar Mal Gänsehaut», verrät Suter anschliessend gegenüber SRF im Pauseninterview. Für den 29-jährigen Ex-ZSC-Star, der derzeit in der NHL bei den St. Louis Blues unter Vertrag steht, ist die Heim-WM in Zürich besonders speziell. Er rückte mit dem Velo im Hotel Mercure ein und erklärte daraufhin: «Ich habe nur fünf bis sieben Minuten gebraucht.»