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Suter drückt die Scheibe zum 1:0 über die Linie
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Die Halle bebt!Suter drückt die Scheibe zum 1:0 über die Linie

Erstes Nati-Tor nach 123 Sekunden
Suter verwandelt Swiss Life Arena in ein Tollhaus

Pius Suter erzielt für die Schweiz das allererste Tor an der Heim-WM 2026. Die Partie gegen die USA gewinnt die Eishockey-Nati letztlich mit 3:1.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Bereits in der dritten Minute geht die Schweiz gegen die USA in Führung.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Achtung, fertig, los! Lediglich 123 Sekunden benötigt die Eishockey-Nati, um bei ihrem WM-Auftakt die Swiss Life Arena ein erstes Mal in ein Tollhaus zu verwandeln. Pius Suter drückt in der dritten Minute den Puck aus dem Slot heraus über die Linie und sorgt so für die Schweizer 1:0-Führung in der Neuauflage des WM-Finals von 2025 gegen die USA.

«Besser hätten wir nicht starten können. Die Stimmung ist unglaublich. Ich hatte schon paar Mal Gänsehaut», verrät Suter anschliessend gegenüber SRF im Pauseninterview. Für den 29-jährigen Ex-ZSC-Star, der derzeit in der NHL bei den St. Louis Blues unter Vertrag steht, ist die Heim-WM in Zürich besonders speziell. Er rückte mit dem Velo im Hotel Mercure ein und erklärte daraufhin: «Ich habe nur fünf bis sieben Minuten gebraucht.»

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
2
3
1
Schweiz
Schweiz
1
2
3
3
Österreich
Österreich
0
0
0
3
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
3
Ungarn
Ungarn
0
0
0
3
Lettland
Lettland
0
0
0
7
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
7
USA
USA
1
-2
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
1
3
3
2
Kanada
Kanada
1
2
3
3
Italien
Italien
0
0
0
3
Norwegen
Norwegen
0
0
0
3
Slowakei
Slowakei
0
0
0
3
Slowenien
Slowenien
0
0
0
7
Schweden
Schweden
1
-2
0
8
Dänemark
Dänemark
1
-3
0
Playoffs
Abstieg
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