Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Während die Schweiz auch im vierten WM-Final seit 2013 als Verliererin vom Eis muss, reüssieren die US-Amerikaner in ihrem ersten Endspiel überhaupt sogleich und fahren den ersten Weltmeistertitel seit 1960 ein. Im Moment des grossen Triumphs gedenken die Spieler auch Johnny Gaudreau (†31), der vergangenes Jahr gemeinsam mit seinem Bruder Matthew (†29) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.

Bei der Pokalübergabe halten die Spieler sein US-Trikot mit der Nummer 13 hoch und zollen ihm, nachdem ihm schon während des ganzen Turniers ein Platz in der Garderobe gewidmet worden war, abermals Respekt. Gaudreau war über Jahre einer der besten Stürmer in der NHL. In 763 Spielen kam er auf 743 Torbeteiligungen, knackte die Marke von 500 Vorlagen.

Auch bei Weltmeisterschaften vertrat «Johnny Hockey», wie Gaudreau oft genannt wurde, sein Land regelmässig. Insgesamt fünfmal, das letzte Mal beim Turnier in Tschechien 2024, war er dabei. Mit einer beeindruckenden Statistik von 43 Skorerpunkten bei 40 WM-Spielen ist er der erfolgreichste Amerikaner an Weltmeisterschaften – und führt in dieser Statistik mit einem Punkt Vorsprung auf Patrick Kane (36).

«Johnny verdient diese Medaille»

Zach Werenski (27), Star-Verteidiger der USA und bei Columbus während zwei Saisons Teamkollege von Gaudreau, sprach nach dem Titelgewinn über die emotionale Geste: «Er kam immer mit einem Lächeln an dieses Turnier, und ich konnte viel von ihm lernen, für mein Gefühl hat er diese Goldmedaille mehr verdient als jeder andere. Er war die ganze Zeit bei uns.»

Johnny Gaudreau und sein Bruder Matthew waren im August 2024 bei einem Velo-Ausflug von einem betrunkenen Fahrer, dem mittlerweile eine lebenslange Haftstrafe droht, angefahren und tödlich verletzt worden. Beide hinterliessen eine schwangere Ehefrau und mehrere Kinder.

