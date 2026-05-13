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Die Hockey-WM steht vor der Tür – den Newsletter gibts hier

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Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Playoffs in der National League sind Geschichte. Während Fribourgs Julien Sprunger den Titel im Ruhestand feiert, jagen seine Teamkollegen Berra, Biasca und Bertschy schon das nächste Gold mit der Hockey-Nati. Die Heim-WM ruft!

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