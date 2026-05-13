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Er kommt dreimal pro Woche
Die Hockey-WM steht vor der Tür – den Newsletter gibts hier

Während der WM hält dich Blick mit dem Hockey-Newsletter neu dreimal pro Woche auf dem Laufenden. Abonniere jetzt das WM-Spezial.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Bleib während der WM hautnah an der Hockey-Nati dran.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Playoffs in der National League sind Geschichte. Während Fribourgs Julien Sprunger den Titel im Ruhestand feiert, jagen seine Teamkollegen Berra, Biasca und Bertschy schon das nächste Gold mit der Hockey-Nati. Die Heim-WM ruft!

Zwischen dem 15. und 31. Mai findet die Weltmeisterschaft in der Schweiz statt. Damit du nichts verpasst, verschicken wir den Newsletter «Schliifts?» während des Turniers dreimal wöchentlich – statt wie bisher zweimal.

Im WM-Spezial bekommst du jeweils dienstags, freitags sowie sonntags Hockey-News und exklusive Insights aus Fribourg und Zürich – immer pünktlich um 17 Uhr. Bleib am Puck und abonniere jetzt den Hockey-Newsletter.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
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