Petar DjordjevicRedaktor Sport
Die Playoffs in der National League sind Geschichte. Während Fribourgs Julien Sprunger den Titel im Ruhestand feiert, jagen seine Teamkollegen Berra, Biasca und Bertschy schon das nächste Gold mit der Hockey-Nati. Die Heim-WM ruft!
Zwischen dem 15. und 31. Mai findet die Weltmeisterschaft in der Schweiz statt. Damit du nichts verpasst, verschicken wir den Newsletter «Schliifts?» während des Turniers dreimal wöchentlich – statt wie bisher zweimal.
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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
0
0
0
1
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
0
0
0
1
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
0
0
0
1
Italien
0
0
0
1
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg