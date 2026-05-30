An der Heim-WM wimmelt es von Stars und Sternchen. Doch als Sänger Bastian Baker auf dem Videowürfel erscheint, kommen einem da ganz andere Gedanken in den Sinn. Im Podcast erklärt Raphi Walser, weshalb er darüber lachen musste und eine Kuh neben ihm im Pissoir stand.
Publiziert: vor 16 Minuten
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