Während die Schweizer in Zürich die Österreicher zerlegen, entgeht Tschechien in Fribourg einer Blamage gegen Italien.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Tschechien – Italien 3:1

In Fribourg schnuppert Italien zeitweise an der Überraschung – Tschechien kann aber dank Toren im Schlussdrittel die vorläufige Tabellenführung der Gruppe B übernehmen.

Die Tschechen dominieren die Italiener im ersten Drittel, verpassen es jedoch, sich für den Aufwand zu belohnen. Auch im Mitteldrittel macht der Favorit weiter Druck auf das italienische Tor. Doch wie man so schön sagt: «Wer die Tore vorne nicht macht, kassiert sie hinten». In der 30. Minute landet der Puck tatsächlich im Netz – allerdings nicht im Kasten der Italiener, sondern in dem der Tschechen. Unser südlicher Nachbar geht durch Nick Saracino überraschend in Führung.

Zum Ende des Mitteldrittels liest sich die Torschuss-Statistik extrem einseitig: 39 zu 8 für die Tschechen. Allein im Mitteldrittel feuern sie 24-mal auf das italienische Tor; Italien kommt nur auf drei Abschlüsse – ist mit einem davon aber prompt erfolgreich.

Im Schlussdrittel bricht dann der Bann: Zuerst gelingt Tschechien durch Marek Alscher der längst überfällige Ausgleich (46.), dann dreht Jakub Flek (52.) das Spiel. In der 60. Minute trifft Zug-Spieler Dominik Kubalik dann ins leere Italien-Tor und macht damit den Deckel drauf.

Dank dieses 3:1-Sieges schrauben die Tschechen ihr Konto nach vier Spielen auf 10 Punkte hoch, während Italien weiterhin auf den ersten Punktgewinn wartet.

Österreich – Schweiz 0:9

Nach dem Torrausch gegen Deutschland zeigt die Hockey-Nati am Mittwoch direkt die nächste Gala-Vorstellung. Hier geht es zum ausführlichen Bericht über die Machtdemonstration gegen Nachbar Österreich.

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