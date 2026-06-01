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Gold-Helden feiern in Opfikon ZH lautstark mit Finnen-Rap
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Ruhestörung in der Nacht:Gold-Helden feiern in Opfikon ZH lautstark mit Finnen-Rap

Blick-Leserin unsanft geweckt
Finnlands Gold-Helden feiern in Opfikon auf der Strasse

Noch Stunden nach dem dramatischen Ende des WM-Finals feiern die finnischen Spieler mitten in Opfikon ihren Titel – und verhelfen einem Brunnen vor Ort möglicherweise zur Berühmtheit.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Finnland kürt sich in Zürich zum Eishockey-Weltmeister – und feiert anschliessend bis spät in die Nacht.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Etwas unsanft ist eine Blick-Leserin aus Opfikon am Montagmorgen um 4 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden. Der Grund: Eine lautstarke Feier direkt vor ihrer Haustür. «Wegen einer wichtigen Prüfung am nächsten Tag bin ich vor dem Ende des Finals schlafen gegangen und habe den Ausgang nicht miterlebt. Deshalb habe ich zuerst an jubelnde Schweizer Fans gedacht», meint die Anwohnerin.

Ein Irrtum, denn: Wie die von ihr nach einiger Zeit gerufene Polizei später mitteilt, handelt es sich bei der feiernden Gruppe um die finnische Weltmeister-Mannschaft, die ihren Titel bis spät in die Nacht ausgiebig feiert. Einige der Spieler haben auch Stunden nach Spielende noch immer ihre Medaillen umgehängt.

Mittlerweile ist der Ärger verflogen

Die Finnen waren während des Turniers in einem Hotel in der Nähe untergebracht. So seien sie immer wieder durch das Dorf spaziert und hätten auch vom dortigen Brunnen getrunken: «Heute war sogar ein finnisches Kamera-Team da, um den Brunnen zu filmen.» Durchaus möglich also, dass ein Brunnen in Opfikon in Finnland demnächst eine gewisse Berühmtheit erhält.

Ein Umstand, der den anfänglichen Ärger der Leserin verfliegen lässt: «Die Weltmeister-Party direkt vor meinem Haus – im Nachhinein ist es doch irgendwie eine lustige Geschichte.»

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
7
32
21
2
Finnland
Finnland
7
20
18
3
Lettland
Lettland
7
7
12
4
USA
USA
7
4
11
5
Deutschland
Deutschland
7
1
10
6
Österreich
Österreich
7
-12
9
7
Ungarn
Ungarn
7
-24
3
8
Großbritannien
Großbritannien
7
-28
0
K.o.-Phase
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
7
20
20
2
Norwegen
Norwegen
7
11
15
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
7
2
13
4
Schweden
Schweden
7
11
12
5
Slowakei
Slowakei
7
2
11
6
Dänemark
Dänemark
7
-11
6
7
Slowenien
Slowenien
7
-12
6
8
Italien
Italien
7
-23
1
K.o.-Phase
Abstieg
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