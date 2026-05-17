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Auch die Slowakei gewinnt
US-Stars rehabilitieren sich nach Schweiz-Pleite

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen die Schweiz können die USA den ersten Sieg an der WM feiern. Gegen Grossbritannien tun sich die Titelverteidiger aber lange schwer. Hier gehts zum Roundup des dritten Turniertages.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Die USA bejubeln den klaren Sieg gegen Grossbritannien.
Foto: keystone-sda.ch
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Davide Malinconico und Cédric Heeb

Grossbritannien – USA 1:5

Die USA können auf die 1:3-Pleite gegen die Schweiz reagieren und fahren ihren ersten Sieg an den diesjährigen Weltmeisterschaften ein. Der Favorit aus den Staaten besiegt Grossbritannien am frühen Sonntagnachmittag mit 5:1.

Im ersten Drittel tun sich die Amerikaner lange schwer, ehe sie nach 14 Minuten durch Paul Cotter in Führung gehen. Auch im Mitteldrittel können die Briten gut mithalten – und siehe da: Nathanael Halbert nutzt das Powerplay für seine Nation aus und trifft zum Ausgleich (29.). Kurz vor Ende des zweiten Drittel geht die USA wieder in Führung: Oilers-Star Isaac Howard schiesst seine Farben wieder in Front (38.).

Im letzten Drittel lassen die US-Amerikaner dann aber nichts mehr anbrennen: Innerhalb weniger Sekunden erhöhen Mathieu Olivier (43.) und Declan Carlile (44.) auf 3:1 respektive auf 4:1 und sorgen damit für die Vorentscheidung. Mit seinem zweiten Tor am heutigen Nachmittag setzt Howard (57.) den Schlussstrich – die Amerikaner gewinnen am Ende doch klar mit 5:1.

Italien – Slowakei 1:4

Derweil holt sich die Slowakei den zweiten Gruppensieg und damit wichtige drei Punkte im Kampf um die Viertelfinals. Am Sonntag gewinnen die Osteuropäer mit 4:1 gegen Italien.

Marek Hrivik eröffnet nach 14 Minuten das Skore. Jozef Viliam Kmec doppelt wenige Sekunden vor Ende des Mitteldrittels nach (40.). Kristian Pospisil macht dann kurz nach Wiederanpfiff den Deckel drauf (41.).

Italiens erster Treffer an den diesjährigen Weltmeisterschaften durch Gabriel Nitz (46.) macht das Spiel zwar kurzzeitig wieder ein wenig spannend – so richtig kommen unsere südlichen Nachbaren aber nicht mehr, Oliver Okuliar stellt den Drei-Tore-Vorsprung in der 55. Minute wieder her. Italien verliert damit nach der 0:6-Klatsche gegen Eishockey-Gigant Kanada auch ihre zweite Partie an der WM.

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
2
5
6
2
Schweiz
Schweiz
2
4
6
3
Österreich
Österreich
1
3
3
4
USA
USA
2
2
3
5
Lettland
Lettland
1
-2
0
6
Deutschland
Deutschland
1
-2
0
7
Ungarn
Ungarn
1
-3
0
8
Großbritannien
Großbritannien
2
-7
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
8
6
2
Slowakei
Slowakei
2
4
6
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
2
2
4
4
Slowenien
Slowenien
1
1
2
5
Norwegen
Norwegen
1
-1
0
6
Schweden
Schweden
1
-2
0
7
Dänemark
Dänemark
1
-3
0
8
Italien
Italien
2
-9
0
Playoffs
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