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Alle Tore im letzten Drittel
Kanada fährt gegen Dänemark dritten WM-Sieg ein

Dritter Sieg im dritten Spiel: Rekordweltmeister Kanada schlägt Dänemark mit 5:1. Hier kommt das Round-up zum WM-Montag.
Publiziert: 19:08 Uhr
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Kanada bleibt an der Hockey-WM weiter makellos.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Kanada – Dänemark 5:1

Lange mussten sich die Fans in Fribourg gedulden, bis die Tore fallen – und dann gab es gleich deren sechs im Schlussdrittel. Kanada schlägt Dänemark nämlich gleich 5:1 und fährt nach dem 5:3 gegen Schweden und dem 6:0 gegen Italien den nächsten Sieg in der Gruppe B ein. 

Captain Celebrini bringt den Rekordweltmeister zwar im Mitteldrittel in Führung, das Tor zählt jedoch wegen Offside nach einer dänischen Coach's Challenge und Videostudium nicht. Der Favorit aus Kanada ist klar überlegen und verzeichnet nach 40 Minuten ein Schussverhältnis von 27:9, kann die starke dänische Defensive allerdings zunächst nicht knacken.

Nach zwei torlosen Dritteln eröffnet schliesslich Martone das Skore für die Kanadier. Innert nur 30 Sekunden erhöhen Viladri und Mateychuk auf 3:0, ehe Olesen den Ehrentreffer für die Dänen erzielt. O'Reilly und Wotherspoon kurz vor Schluss sorgen für den 5:1-Schlussstand.

Finnland – USA 6:2

In der Gruppe A in Zürich schlägt Finnland die USA deutlich 6:2. Mehr zum Spiel zwischen den Finnen und dem Titelverteidiger liest du hier im Matchbericht.

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
3
9
9
2
Schweiz
Schweiz
0:0
3
4
7
3
Österreich
Österreich
2
5
6
4
Lettland
Lettland
2
0
3
5
USA
USA
3
-2
3
6
Deutschland
Deutschland
0:0
3
-4
1
7
Ungarn
Ungarn
2
-5
0
8
Großbritannien
Großbritannien
2
-7
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
3
12
9
2
Slowakei
Slowakei
2
4
6
3
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0:0
3
2
5
4
Schweden
Schweden
0:0
3
2
4
5
Norwegen
Norwegen
2
3
3
6
Slowenien
Slowenien
2
-3
2
7
Italien
Italien
2
-9
0
8
Dänemark
Dänemark
3
-11
0
Playoffs
Abstieg
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