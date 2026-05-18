Kanada fährt gegen Dänemark dritten WM-Sieg ein

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Kanada – Dänemark 5:1

Lange mussten sich die Fans in Fribourg gedulden, bis die Tore fallen – und dann gab es gleich deren sechs im Schlussdrittel. Kanada schlägt Dänemark nämlich gleich 5:1 und fährt nach dem 5:3 gegen Schweden und dem 6:0 gegen Italien den nächsten Sieg in der Gruppe B ein.

Captain Celebrini bringt den Rekordweltmeister zwar im Mitteldrittel in Führung, das Tor zählt jedoch wegen Offside nach einer dänischen Coach's Challenge und Videostudium nicht. Der Favorit aus Kanada ist klar überlegen und verzeichnet nach 40 Minuten ein Schussverhältnis von 27:9, kann die starke dänische Defensive allerdings zunächst nicht knacken.

Nach zwei torlosen Dritteln eröffnet schliesslich Martone das Skore für die Kanadier. Innert nur 30 Sekunden erhöhen Viladri und Mateychuk auf 3:0, ehe Olesen den Ehrentreffer für die Dänen erzielt. O'Reilly und Wotherspoon kurz vor Schluss sorgen für den 5:1-Schlussstand.

Finnland – USA 6:2

In der Gruppe A in Zürich schlägt Finnland die USA deutlich 6:2. Mehr zum Spiel zwischen den Finnen und dem Titelverteidiger liest du hier im Matchbericht.

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