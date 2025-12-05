DE
Wenige Monate nach Rücktritt
Grosse Ehre für Andres Ambühl

Die drei Schweizer Andres Ambühl, Florence Schelling und Ralph Krueger werden in die Hall of Fame aufgenommen. Die Zeremonie findet bei der Heim-WM im nächsten Frühling statt.
Eishockey-Legende Andres Ambühl wird in die Hall of Fame aufgenommen.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Ein Schweizer Trio darf sich über eine besondere Ehre freuen. Der Internationale Eishockey-Verband nimmt Andres Ambühl, Florence Schelling und Ralph Krueger in die Hall of Fame auf.

Für Ambühl kommt die besondere Auszeichnung ungewohnt zügig. Der Bündner ist erst in diesem Frühling vom Spitzensport zurückgetreten. Florence Schelling hat während ihrer Zeit als Torhüterin zu den Besten ihres Fachs gehört. Der gebürtige Kanadier Krueger hat während zwölf Jahren, von 1998 bis 2010, als Schweizer Nationalcoach gearbeitet.

Die Zeremonie für die Aufnahme in die Ruhmeshalle findet am Schlusstag der nächstjährigen Weltmeisterschaft in Zürich statt. Das Turnier wird in der zweiten Mai-Hälfte ausgetragen. Zweiter Spielort ist Freiburg.

