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Über 25'000 Personen haben abgestimmt
Dieser National-League-Klub hat das schönste Logo

Blick wollte es wissen: Welches Hockey-Team hat das schönste Logo. Die Abstimmung hat einen klaren Sieger ergeben – und ein ebenso klares Schlusslicht.
Publiziert: 17:09 Uhr
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Aktualisiert: 17:15 Uhr
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Ihr habt gewählt: Die SCL Tigers haben das schönste Logo der National League.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der Sieger erhielt 17 Prozent der Stimmen
  • Über 25'000 Personen stimmten ab
  • Der letzte Rang geht in die Westschweiz
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Lynn PiubelRedaktorin Sport

Sportlich beginnt das Kräftemessen in der National League am Dienstagabend endlich wieder von Neuem. Was aber den optischen Auftritt angeht, habt ihr schon jetzt entschieden!

Über 25'000 Personen haben beim Blick-Voting mitgemacht und das schönste Logo unserer Eishockey-Liga gewählt. Dabei wurde deutlich: Wer es bis ganz vorne schaffen wollte, brauchte tierische Unterstützung im Emblem.

Das schönste Logo der National League tragen gemäss der Blick-Community die SCL Tigers! Mit 17 Prozent, also über 4200 Stimmen, schwingen die Emmentaler oben aus.

Auf den Tiger folgt auf Rang 2 des Rankings der Bär: Kantonsrivale SCB schaffts immerhin auf rund 3200 Stimmen und damit 13 Prozent der Stimmen. Auf Platz 3 folgt dann der HC Davos mit immerhin noch 11 Prozent der Stimmen.

Stimmenanteil Logo-Voting

1. SCL Tigers, 4259 Stimmen (17 Prozent) 

2. SC Bern, 3263 Stimmen (13 Prozent) 

3. HC Davos, 2821 Stimmen (11 Prozent) 

4. ZSC Lions, 2321 Stimmen (9 Prozent) 

5. HC Lugano, 2300 Stimmen (9 Prozent) 

6. Fribourg-Gottéron, 2255 Stimmen (9 Prozent) 

7. SC Rapperswil-Jona Lakers, 1439 Stimmen (6 Prozent) 

8. EHC Biel-Bienne, 1429 Stimmen (6 Prozent) 

9. EHC Kloten, 1422 Stimmen (6 Prozent)

10. EV Zug, 1225 Stimmen (5 Prozent) 

11. HC Ambri-Piotta, 1164 Stimmen (5 Prozent) 

12. HC Ajoie, 823 Stimmen (3 Prozent) 

13. Lausanne HC, 367 Stimmen (1 Prozent) 

14. Genf-Servette HC, 97 Stimmen (weniger als 1 Prozent)

1. SCL Tigers, 4259 Stimmen (17 Prozent) 

2. SC Bern, 3263 Stimmen (13 Prozent) 

3. HC Davos, 2821 Stimmen (11 Prozent) 

4. ZSC Lions, 2321 Stimmen (9 Prozent) 

5. HC Lugano, 2300 Stimmen (9 Prozent) 

6. Fribourg-Gottéron, 2255 Stimmen (9 Prozent) 

7. SC Rapperswil-Jona Lakers, 1439 Stimmen (6 Prozent) 

8. EHC Biel-Bienne, 1429 Stimmen (6 Prozent) 

9. EHC Kloten, 1422 Stimmen (6 Prozent)

10. EV Zug, 1225 Stimmen (5 Prozent) 

11. HC Ambri-Piotta, 1164 Stimmen (5 Prozent) 

12. HC Ajoie, 823 Stimmen (3 Prozent) 

13. Lausanne HC, 367 Stimmen (1 Prozent) 

14. Genf-Servette HC, 97 Stimmen (weniger als 1 Prozent)

Die neuen Logos überzeugen nicht

Mit Rappi und dem EVZ gehen gleich zwei Teams mit überarbeiteten Klub-Logos in die neue Saison. Die grosse Euphorie lösen diese bei den Leserinnen und Lesern aber noch nicht aus. 1400 Mal wurde für das markante «e» von Rapperswil abgestimmt, das komplett neu gestaltete Zug-Logo schafft es auf 1200 Stimmen.

Das Schlusslicht, was das Logo angeht, kommt übrigens aus der Westschweiz. Das Emblem von Servette kommt bei der Blick-Community nur gerade auf 97 Stimmen. Da scheinen sich die Geschmäcker auf der anderen Seite des Röstigrabens doch stark zu unterscheiden.

Ob die Tigers und ihre Verfolger im Voting nicht nur mit dem Logo gut aussehen, sondern auch auf dem Eis eine gute Figur abgeben, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Puck drop ist für alle Mannschaften am Dienstag um 19.45 Uhr.

Das Voting wurde am Sonntagabend um 20.12 Uhr publiziert und am Dienstag um 14 Uhr ausgewertet.

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In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
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        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League