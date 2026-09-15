Darum gehts
- Der Sieger erhielt 17 Prozent der Stimmen
- Über 25'000 Personen stimmten ab
- Der letzte Rang geht in die Westschweiz
Sportlich beginnt das Kräftemessen in der National League am Dienstagabend endlich wieder von Neuem. Was aber den optischen Auftritt angeht, habt ihr schon jetzt entschieden!
Über 25'000 Personen haben beim Blick-Voting mitgemacht und das schönste Logo unserer Eishockey-Liga gewählt. Dabei wurde deutlich: Wer es bis ganz vorne schaffen wollte, brauchte tierische Unterstützung im Emblem.
Das schönste Logo der National League tragen gemäss der Blick-Community die SCL Tigers! Mit 17 Prozent, also über 4200 Stimmen, schwingen die Emmentaler oben aus.
Auf den Tiger folgt auf Rang 2 des Rankings der Bär: Kantonsrivale SCB schaffts immerhin auf rund 3200 Stimmen und damit 13 Prozent der Stimmen. Auf Platz 3 folgt dann der HC Davos mit immerhin noch 11 Prozent der Stimmen.
1. SCL Tigers, 4259 Stimmen (17 Prozent)
2. SC Bern, 3263 Stimmen (13 Prozent)
3. HC Davos, 2821 Stimmen (11 Prozent)
4. ZSC Lions, 2321 Stimmen (9 Prozent)
5. HC Lugano, 2300 Stimmen (9 Prozent)
6. Fribourg-Gottéron, 2255 Stimmen (9 Prozent)
7. SC Rapperswil-Jona Lakers, 1439 Stimmen (6 Prozent)
8. EHC Biel-Bienne, 1429 Stimmen (6 Prozent)
9. EHC Kloten, 1422 Stimmen (6 Prozent)
10. EV Zug, 1225 Stimmen (5 Prozent)
11. HC Ambri-Piotta, 1164 Stimmen (5 Prozent)
12. HC Ajoie, 823 Stimmen (3 Prozent)
13. Lausanne HC, 367 Stimmen (1 Prozent)
14. Genf-Servette HC, 97 Stimmen (weniger als 1 Prozent)
1. SCL Tigers, 4259 Stimmen (17 Prozent)
2. SC Bern, 3263 Stimmen (13 Prozent)
3. HC Davos, 2821 Stimmen (11 Prozent)
4. ZSC Lions, 2321 Stimmen (9 Prozent)
5. HC Lugano, 2300 Stimmen (9 Prozent)
6. Fribourg-Gottéron, 2255 Stimmen (9 Prozent)
7. SC Rapperswil-Jona Lakers, 1439 Stimmen (6 Prozent)
8. EHC Biel-Bienne, 1429 Stimmen (6 Prozent)
9. EHC Kloten, 1422 Stimmen (6 Prozent)
10. EV Zug, 1225 Stimmen (5 Prozent)
11. HC Ambri-Piotta, 1164 Stimmen (5 Prozent)
12. HC Ajoie, 823 Stimmen (3 Prozent)
13. Lausanne HC, 367 Stimmen (1 Prozent)
14. Genf-Servette HC, 97 Stimmen (weniger als 1 Prozent)
Die neuen Logos überzeugen nicht
Mit Rappi und dem EVZ gehen gleich zwei Teams mit überarbeiteten Klub-Logos in die neue Saison. Die grosse Euphorie lösen diese bei den Leserinnen und Lesern aber noch nicht aus. 1400 Mal wurde für das markante «e» von Rapperswil abgestimmt, das komplett neu gestaltete Zug-Logo schafft es auf 1200 Stimmen.
Das Schlusslicht, was das Logo angeht, kommt übrigens aus der Westschweiz. Das Emblem von Servette kommt bei der Blick-Community nur gerade auf 97 Stimmen. Da scheinen sich die Geschmäcker auf der anderen Seite des Röstigrabens doch stark zu unterscheiden.
Ob die Tigers und ihre Verfolger im Voting nicht nur mit dem Logo gut aussehen, sondern auch auf dem Eis eine gute Figur abgeben, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Puck drop ist für alle Mannschaften am Dienstag um 19.45 Uhr.
Das Voting wurde am Sonntagabend um 20.12 Uhr publiziert und am Dienstag um 14 Uhr ausgewertet.