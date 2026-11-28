Der Spengler Cup geht in der Altjahreswoche in seine 98. Austragung. In «Spengler Cup Today hosted by SCHLIIFTS?» werden die Teilnehmer vorgestellt. Eine finnische Mannschaft kehrt nach 50 Jahren zurück, während ein deutsches Team seinen ersten Titel bei der neunten Teilnahme anstrebt.
Publiziert: vor 3 Minuten
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