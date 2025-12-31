HCD nun alleiniger Rekordsieger Holden kann sich Seitenhieb gegen Team Kanada nicht verkneifen

Der HC Davos geht als Gewinner des 97. Spengler Cups hervor. In einem umkämpften Final setzen sich die Bündner mit 6:3 gegen die U.S. Collegiate Selects durch. Im Interview kann sich Trainer Josh Holden einen Seitenhieb gegen Kanada nicht verkneifen.