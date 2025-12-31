Holden kann sich Seitenhieb gegen Team Kanada nicht verkneifen
Der HC Davos geht als Gewinner des 97. Spengler Cups hervor. In einem umkämpften Final setzen sich die Bündner mit 6:3 gegen die U.S. Collegiate Selects durch. Im Interview kann sich Trainer Josh Holden einen Seitenhieb gegen Kanada nicht verkneifen.
