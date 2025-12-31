Finaltag am Spengler Cup College-Boys wollen Schweizer Herrschaft beenden

Finaltag am Spengler Cup: Die U.S. Collegiate Selects treffen auf den HC Davos. Beide Teams sind vor dem finalen Schlagabtausch optimistisch und motiviert. Am Dienstag haben sich bereits die Frauen um die Spengler-Cup-Trophäe duelliert.