Finaltag am Spengler Cup: Die U.S. Collegiate Selects treffen auf den HC Davos. Beide Teams sind vor dem finalen Schlagabtausch optimistisch und motiviert. Am Dienstag haben sich bereits die Frauen um die Spengler-Cup-Trophäe duelliert.
Publiziert: vor 8 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.