Emotionen kochen hoch
Glauser und Chlapik geraten hinter Berra aneinander

Hinter dem Tor von Reto Berra kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fribourgs Glauser und Prags Chlapik.
Publiziert: vor 39 Minuten
Spengler Cup 2025
