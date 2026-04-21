Das Schweizer U18-Nationalteam bleibt an der B-WM auf Erfolgskurs: Im dritten Spiel feiert es gegen Ungarn einen 5:1-Sieg. Dabei beweist das Team von Patrick Schöb eine gute Moral.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Das dritte Spiel an der zweitklassigen Division-I-WM im polnischen Krynica-Zdroj ist das bislang schwerste für die U18-Nati: Nach den souveränen Siegen gegen Polen (6:1) und Slowenien (10:2) bekundet sie gegen Ungarn lange Mühe – und gerät nach einem torlosen Startdrittel in der 21. Minute gar in Rückstand.

Die Schweizer Reaktion auf diesen Dämpfer ist dann aber stark: Nur 90 Sekunden später gleicht SCB-Junior Thierry Berger das Spiel wieder aus. Nach 35 Minuten ist die Wende dann perfekt: Julian Fuhrer, der bei den Junioren des EHC Biel spielt, macht den Auftakt zu einem Doppelschlag, den Berger nur zwei Minuten später zum 3:1 vollendet. Trotz eines negativen Schussverhältnisses gehen die Schweizer so mit einer Zwei-Tore-Führung ins Schlussdrittel. Raphael Achermann (Fribourg-Gottéron) und Fabrice Bouvard (GCK Lions) stellen in der Schlussphase dann noch auf das letztlich deutliche Endresultat von 5:1.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel halten die Schweizer ihre guten Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in die Top-Gruppe, für den der Gruppensieg notwendig ist, aufrecht. Am Donnerstag um 12.30 Uhr kommt es zum Direktduell mit den ebenfalls noch ungeschlagenen Kasachen.