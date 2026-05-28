Eishockey-Verband verwehrt U18-Nati den Aufstieg

Der Schweizer Aufstiegsjubel an der B-WM war wohl für nichts: Wie vom IIHF-Kongress durchsickert, muss die U18-Nati ihren Platz in der Top-Division den begnadigten Belarussen abtreten.

Christian Müller Redaktor Sport

Eigentlich ist die U18-Nati nur ein Jahr nach dem Abstieg in diesem Frühling an der B-WM wieder in die erste Division des Welt-Eishockeys aufgestiegen. Eigentlich. Denn dieser Aufstieg wird vom Eishockey-Weltverband IIHF zunichtegemacht.

Was ist passiert? Am Verbandskongress in Zürich macht die IIHF den Weg frei für eine schrittweise WM-Rückkehr von Belarus. So dürfen bei den Männern das U18- und bei den Frauen das U18- und das A-Team nach dem kriegsbedingten Ausschluss an Weltmeisterschaften teilnehmen. Und hier kommt die Schweiz ins Spiel: Da Belarus bei der U18 zur Top-Division gehört, rutscht die Schweiz raus. Dies belegt ein Bild der Gruppeneinteilung für die WM 2027, das am IIHF-Kongress gezeigt wird.

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«Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen», schreibt die IIHF, die 2022 aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine sowohl Russland als auch Belarus von sämtlichen Turnieren ausgeschlossen hatte. «Die Sicherheit und das Wohlergehen von Spielern, Offiziellen, Fans, Freiwilligen und allen Beteiligten haben für uns höchste Priorität. Aufgrund der durchgeführten Bewertungen und der laufenden Konsultationen mit relevanten Interessengruppen sind wir überzeugt, dass dies auf sichere, verantwortungsvolle und kontrollierte Weise geschehen kann.» Ob auch russische Teams wieder zugelassen werden, ist noch nicht bekannt.