Auf einen Blick Anthony Huguenin nach Vorfall mit Linesman für acht Spiele gesperrt

Huguenin entschuldigte sich, betonte aber instinktives Handeln in der Situation

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

In der National League war zuletzt Servette-Star Sakari Manninen für fünf Spiele aus dem Verkehr gezogen worden, weil er einem Linesman einen leichten Crosscheck in den Rücken verpasst hatte. In der Swiss League wurde nun eine noch härtere Strafe verhängt: Anthony Huguenin (33), einer der Teamstützen bei La Chaux-de-Fonds, wurde für acht Spiele gesperrt.

Der Verteidiger mit NL-Erfahrung hatte am Samstag bei der 0:3-Niederlage in Chur in der Endphase Linesman Markus Ammann umgefahren und war dafür mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt worden. «Linesman Ammann läuft rückwärts der Bande entlang, vor dem Beschuldigten. Dabei sieht der Beschuldigte den Linesman. Auf der Höhe der blauen Linie versetzt der Beschuldigte dem Linesman mit dem Stock einen harten Stoss gegen den Oberkörper, sodass der Linesman rückwärts aufs Eis und gegen die Bande fällt», heisst es im Schiedsrichter-Rapport, der im Urteil von Einzelrichter Reto Annen zitiert wird.

Viertelfinal-Serie gegen Olten ohne Huguenin

In seiner Stellungnahme zu Handen Annens hat sich Huguenin für den Vorfall entschuldigt. «In der Hitze des Gefechts und unter Einfluss von Adrenalin sei es zu dieser bedauerlichen Aktion gekommen.» Und obwohl die Aktion absichtlich erscheine, möchte er betonen, dass «dies in keiner Weise seine Spielweise» widerspiegeln würde. Der Vorfall habe sich in einer Spielsituation ereignet, in welcher er sich durch die Position des Schiedsrichters gestört gefühlt habe. Er habe «instinktiv die Arme hochgenommen, um sich vor dem bevorstehenden Zusammenstoss zu schützen.» Dies habe dazu geführt, dass er den Linesman geschubst habe. Er verstehe aber, dass diese Aktion inakzeptabel sei und nicht auf ein Eisfeld gehöre. Er bedaure diese Tat zutiefst.

«Es handelt sich um einen vorsätzlichen Kontakt mit einem Linesman, der dessen physische Integrität krass verletzt», schreibt Annen in seinem Urteil. «Die physische Härte des Kontakts ist wuchtig und hat den Linesman respektive dessen Gesundheit gefährdet.» Erschwerend komme dazu, dass Huguenin «offenbar auch nach dem Crosscheck kein Unrechtsbewusstsein» gehabt habe und er unbeirrt am fallenden Schiedsrichter vorbeigelaufen sei.

Eine Sperre hat Huguenin bereits verbüsst. Zudem kann er am Freitag in der letzten Quali-Runde eine weitere absitzen. Der wichtigste Offensivverteidiger wird den Neuenburgern in der ersten Playoff-Runde, in der der aufstiegswillige HC La Chaux-de-Fonds auf den EHC Olten von Christian Wohlwend trifft, fehlen.

