Trainer Gélinas verbrachte Teil der Nacht mit Houde im Krankenhaus

Nicola Abt Reporter Sport

Es ist ein Sturz mit fatalen Folgen. Eishockeyspieler Samuel Houde (24) verliert das Gleichgewicht, fällt zu Boden und wird von den Kufen eines Gegenspielers schwer verletzt. Vom Unterarm des Stürmers des HC Sierre blieb nicht mehr viel übrig, wie Trainer Dany Gélinas gegenüber «Le Matin» erklärte: «Sehnen, Bänder, Arterien: Alles wurde durchtrennt. Seine Saison ist vorbei.»

Der Unfall ereignete sich in der 50. Minute des Spiels zwischen Sierre und Thurgau am Dienstagabend. Nachdem der Schlittschuh ihm den Unterarm aufgeschlitzt hatte, bewegte sich der Kanadier selbständig in Richtung Spielerbank. Auf dem Weg dorthin verlor er viel Blut. Houde wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. «Es war ein Schock. So etwas will man auf dem Eis nicht sehen», sagte Gélinas, der einen Teil der Nacht mit seinem Spieler im Krankenhaus verbrachte.

Houde wird am Mittwoch operiert. Die Suche nach einem Ersatz für den Kanadier, der erst vor wenigen Wochen zu den Wallisern gestossen ist, läuft bereits. Sierre belegt in der Meisterschaft den vierten Platz und trifft im Playoff-Viertelfinal auf den EHC Visp.