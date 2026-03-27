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Sieg in der Verlängerung
La Chaux-de-Fonds folgt Sierre in den Playoff-Final

Der HC La Chaux-de-Fonds darf weiterhin vom Aufstieg in die National League hoffen: Die Neuenburger behalten gegen Visp die Oberhand und ziehen in den Playoff-Final der Swiss League ein.
Publiziert: 27.03.2026 um 23:45 Uhr
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La Chaux-de-Fonds setzt sich im Halbfinal gegen Visp in der Verlängerung durch und steht im Swiss-League-Final.
Foto: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der Playoff-Final der Swiss League wird eine Westschweizer Angelegenheit: La Chaux-de-Fonds setzt sich im Halbfinal gegen Visp durch und erkämpft sich so die entscheidende Serie um den Swiss-League-Titel gegen Quali-Sieger Sierre.

Den Finaleinzug sichern sich die Neuenburger in extremis: Erst nach 55 Minuten erzielt Huguenin im entscheidenden siebten Spiel der Halbfinal-Serie den Ausgleich zum 2:2, nachdem Brüschweiler (13.) und Eigenmann (45.) die frühe Führung von La Chaux-de-Fonds durch Rüegsegger nach sieben Minuten haben drehen können. So kommt es in der Lonza-Arena von Visp zur Verlängerung.

Diese dauert 17 Minuten, ehe Andersons in Erscheinung tritt und sein Team zum Sieg schiesst. Der Lette macht sich nach seinem Assist zum 2:2 damit endgültig zum Matchwinner.

Nun kommt es ab dem kommenden Sonntag also zum Final zwischen Sierre und La Chaux-de-Fonds. Diesen dürften auch die Playout-Teilnehmer Ambri und Ajoie mit Interesse verfolgen, denn: Falls La Chaux-de-Fonds gewinnt, ist eine Ligaqualifikation notwendig. Bei einem Sieg der Walliser entfällt diese dagegen, da Sierre nicht aufstiegsberechtigt ist.

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