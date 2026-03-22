DE
FR
Abonnieren

Olten hat das Nachsehen
Sierre dank Overtime-Sieg im Playoff-Final der Swiss League

Sierre benötigt fünf Spiele, um den Qualifikations-Siebten Olten auf dem Weg in den Playoff-Final der Swiss League aus dem Weg zu räumen.
Publiziert: 19:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Sierre steht im Playoff-Final der Swiss League: Stéphane Patry (r.) beendet die Serie gegen Olten mit seinem Overtime-Treffer. (Archiv)
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

In der Swiss League steht ein Finalteilnehmer fest. Es ist Sierre, der mit 108 Punkten überlegene Qualifikationssieger. Dank Stéphane Patrys Overtime-Tor in der 74. Minute zum 2:1 entscheiden die Walliser die Halbfinal-Serie gegen Olten zu Hause vor 3648 Fans mit 4:1-Siegen für sich.

Das Team von Chris McSorley hat gleich zu Beginn gegen die Solothurner im ersten Spiel (2:3) eine Niederlage einstecken müssen, ist danach aber seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Dabei hat Sierre bei drei seiner vier Siege (3:1, 4:3 n.V., 5:1, 2:1 n.V.) jeweils nur einen einzigen Gegentreffer kassiert.

Gegen wen der Qualifikationssieger den Playoff-Final bestreitet, ist noch offen. In der Serie zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds steht es nach fünf Partien 3:2 für die Mannschaft von Luca Gianinazzi. Denn Visp gewinnt am Sonntagabend zu Hause vor 3752 Fans mit 5:1.

Am Dienstag in La Chaux-de-Fonds könnte der Qualifikationsdritte mit einem Sieg im sechsten Spiel für einen Final zwischen zwei Walliser Klubs sorgen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen