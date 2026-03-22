Sierre dank Overtime-Sieg im Playoff-Final der Swiss League

Sierre benötigt fünf Spiele, um den Qualifikations-Siebten Olten auf dem Weg in den Playoff-Final der Swiss League aus dem Weg zu räumen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

In der Swiss League steht ein Finalteilnehmer fest. Es ist Sierre, der mit 108 Punkten überlegene Qualifikationssieger. Dank Stéphane Patrys Overtime-Tor in der 74. Minute zum 2:1 entscheiden die Walliser die Halbfinal-Serie gegen Olten zu Hause vor 3648 Fans mit 4:1-Siegen für sich.

Das Team von Chris McSorley hat gleich zu Beginn gegen die Solothurner im ersten Spiel (2:3) eine Niederlage einstecken müssen, ist danach aber seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Dabei hat Sierre bei drei seiner vier Siege (3:1, 4:3 n.V., 5:1, 2:1 n.V.) jeweils nur einen einzigen Gegentreffer kassiert.

Gegen wen der Qualifikationssieger den Playoff-Final bestreitet, ist noch offen. In der Serie zwischen Visp und La Chaux-de-Fonds steht es nach fünf Partien 3:2 für die Mannschaft von Luca Gianinazzi. Denn Visp gewinnt am Sonntagabend zu Hause vor 3752 Fans mit 5:1.

Am Dienstag in La Chaux-de-Fonds könnte der Qualifikationsdritte mit einem Sieg im sechsten Spiel für einen Final zwischen zwei Walliser Klubs sorgen.