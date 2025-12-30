DE
Leaderwechsel in Swiss League
Sierre profitiert von Thurgaus Schwächephase

Der Kampf um Platz eins in der Swiss League ist hochspannend. Während Sierre auf seine am vergangenen Samstag erlittene Niederlage im Kantonsduell mit einem Sieg reagieren kann, muss sich Thurgau zum zweiten Mal in Serie geschlagen geben.
Publiziert: 30.12.2025 um 23:34 Uhr
Jordann Bougro trifft bei Sierres 5:1-Erfolg über die GCK Lions zum zwischenzeitlichen 4:1. (Archiv)
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Der HC Sierre übernimmt in der Swiss League vor dem Jahreswechsel wieder die Tabellenführung. Die Walliser besiegen zu Hause vor 2582 Zuschauern die GCK Lions mit 5:1 und erhalten Schützenhilfe von Kantonsrivale Visp, der sich in Weinfelden gegen Thurgau mit 3:1 durchsetzt.

Thurgau kassiert gegen Visp die zweite Niederlage hintereinander in der Altjahreswoche. Am Sonntag verloren die Thurgauer schon in Basel mit 2:5. In den letzten neun Runden gewann Thurgau bloss noch vier Partien. Anfang Saison hatte Thurgau einmal zwölf und einmal sieben Partien de suite gewonnen.

Sierre führt die Tabelle einen Punkt vor den Ostschweizern an, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.

Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
HC Sierre
34
63
71
2
HC Thurgau
HC Thurgau
33
45
70
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
33
27
66
4
EHC Visp
EHC Visp
34
21
64
5
EHC Chur
EHC Chur
35
8
57
6
EHC Olten
EHC Olten
34
33
57
7
EHC Basel
EHC Basel
34
4
55
8
GCK Lions
GCK Lions
33
-6
44
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
34
-34
34
10
EHC Arosa
EHC Arosa
34
-80
20
11
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
34
-81
20
Playoffs
