Der HC Sierre übernimmt in der Swiss League vor dem Jahreswechsel wieder die Tabellenführung. Die Walliser besiegen zu Hause vor 2582 Zuschauern die GCK Lions mit 5:1 und erhalten Schützenhilfe von Kantonsrivale Visp, der sich in Weinfelden gegen Thurgau mit 3:1 durchsetzt.
Thurgau kassiert gegen Visp die zweite Niederlage hintereinander in der Altjahreswoche. Am Sonntag verloren die Thurgauer schon in Basel mit 2:5. In den letzten neun Runden gewann Thurgau bloss noch vier Partien. Anfang Saison hatte Thurgau einmal zwölf und einmal sieben Partien de suite gewonnen.
Sierre führt die Tabelle einen Punkt vor den Ostschweizern an, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sierre
34
63
71
2
HC Thurgau
33
45
70
3
HC La Chaux-de-Fonds
33
27
66
4
EHC Visp
34
21
64
5
EHC Chur
35
8
57
6
EHC Olten
34
33
57
7
EHC Basel
34
4
55
8
GCK Lions
33
-6
44
9
EHC Winterthur
34
-34
34
10
EHC Arosa
34
-80
20
11
Bellinzona Snakes
34
-81
20
