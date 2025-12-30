Der Kampf um Platz eins in der Swiss League ist hochspannend. Während Sierre auf seine am vergangenen Samstag erlittene Niederlage im Kantonsduell mit einem Sieg reagieren kann, muss sich Thurgau zum zweiten Mal in Serie geschlagen geben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der HC Sierre übernimmt in der Swiss League vor dem Jahreswechsel wieder die Tabellenführung. Die Walliser besiegen zu Hause vor 2582 Zuschauern die GCK Lions mit 5:1 und erhalten Schützenhilfe von Kantonsrivale Visp, der sich in Weinfelden gegen Thurgau mit 3:1 durchsetzt.

Thurgau kassiert gegen Visp die zweite Niederlage hintereinander in der Altjahreswoche. Am Sonntag verloren die Thurgauer schon in Basel mit 2:5. In den letzten neun Runden gewann Thurgau bloss noch vier Partien. Anfang Saison hatte Thurgau einmal zwölf und einmal sieben Partien de suite gewonnen.

Sierre führt die Tabelle einen Punkt vor den Ostschweizern an, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.

