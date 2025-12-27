Bellinzona und Olten liefern sich 15-Tore-Spektakel

Der Leader Thurgau muss in Basel mit 2:3 die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Folge einstecken. Der erste Verfolger Sierre kann davon nicht profitieren, er verliert das Walliser Derby vor gut 4900 Zuschauern in Visp 1:3. Die viertplatzierten Oberwalliser sind mit nun sechs Siegen hintereinander das Team der Stunde.
So rückt La Chaux-de-Fonds dank eines erst fünf Minuten vor Schluss fixierten 2:1-Sieges gegen Winterthur bis auf fünf Punkte zu Sierre und sieben zu Thurgau heran.
In La Chaux-de-Fonds strömen 3200 Fans ins Stadion, nur unwesentlich weniger sind es in Chur. Das Bündner Derby gegen das Schlusslicht Arosa wird mit 3:0 eine klare Beute des Heimteams.
Die meisten Tore des Samstags sehen allerdings nur wenige Zuschauer. 147 Augenpaare werden in Bellinzona Zeuge der 7:8-Niederlage der Tessiner gegen Olten. Nicht weniger als fünf Mal wechselt die Führung, ehe William Hedlund nach 62 Sekunden der Verlängerung dem Schützenfest ein Ende setzt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
32
47
70
2
HC Sierre
33
59
68
3
HC La Chaux-de-Fonds
32
23
63
4
EHC Visp
33
19
61
5
EHC Olten
33
37
57
6
EHC Chur
34
7
55
7
EHC Basel
33
1
52
8
GCK Lions
32
-2
44
9
EHC Winterthur
33
-31
34
10
Bellinzona Snakes
33
-80
20
11
EHC Arosa
32
-80
16