DE
FR
Abonnieren

Thurgau und Sierre mit Niederlagen
Bellinzona und Olten liefern sich 15-Tore-Spektakel

Die beiden Spitzenteams Thurgau und Sierre verlieren in der ersten Runde der Swiss League nach Weihnachten beide. Im Tessin liefern sich Bellinzona und Olten ein Schützenfest mit 15 Toren.
Publiziert: 27.12.2025 um 21:35 Uhr
|
Aktualisiert: 27.12.2025 um 23:55 Uhr
Kommentieren
Sein Treffer in der Overtime setzt einer wilden Partie ein Ende: Oltens William Hedlund.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Leader Thurgau muss in Basel mit 2:3 die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Folge einstecken. Der erste Verfolger Sierre kann davon nicht profitieren, er verliert das Walliser Derby vor gut 4900 Zuschauern in Visp 1:3. Die viertplatzierten Oberwalliser sind mit nun sechs Siegen hintereinander das Team der Stunde.

So rückt La Chaux-de-Fonds dank eines erst fünf Minuten vor Schluss fixierten 2:1-Sieges gegen Winterthur bis auf fünf Punkte zu Sierre und sieben zu Thurgau heran.

In La Chaux-de-Fonds strömen 3200 Fans ins Stadion, nur unwesentlich weniger sind es in Chur. Das Bündner Derby gegen das Schlusslicht Arosa wird mit 3:0 eine klare Beute des Heimteams.

Die meisten Tore des Samstags sehen allerdings nur wenige Zuschauer. 147 Augenpaare werden in Bellinzona Zeuge der 7:8-Niederlage der Tessiner gegen Olten. Nicht weniger als fünf Mal wechselt die Führung, ehe William Hedlund nach 62 Sekunden der Verlängerung dem Schützenfest ein Ende setzt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Swiss League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Thurgau
HC Thurgau
32
47
70
2
HC Sierre
HC Sierre
33
59
68
3
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
32
23
63
4
EHC Visp
EHC Visp
33
19
61
5
EHC Olten
EHC Olten
33
37
57
6
EHC Chur
EHC Chur
34
7
55
7
EHC Basel
EHC Basel
33
1
52
8
GCK Lions
GCK Lions
32
-2
44
9
EHC Winterthur
EHC Winterthur
33
-31
34
10
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
33
-80
20
11
EHC Arosa
EHC Arosa
32
-80
16
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen