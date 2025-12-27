Bellinzona und Olten liefern sich 15-Tore-Spektakel

Die beiden Spitzenteams Thurgau und Sierre verlieren in der ersten Runde der Swiss League nach Weihnachten beide. Im Tessin liefern sich Bellinzona und Olten ein Schützenfest mit 15 Toren.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Leader Thurgau muss in Basel mit 2:3 die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Folge einstecken. Der erste Verfolger Sierre kann davon nicht profitieren, er verliert das Walliser Derby vor gut 4900 Zuschauern in Visp 1:3. Die viertplatzierten Oberwalliser sind mit nun sechs Siegen hintereinander das Team der Stunde.

So rückt La Chaux-de-Fonds dank eines erst fünf Minuten vor Schluss fixierten 2:1-Sieges gegen Winterthur bis auf fünf Punkte zu Sierre und sieben zu Thurgau heran.

In La Chaux-de-Fonds strömen 3200 Fans ins Stadion, nur unwesentlich weniger sind es in Chur. Das Bündner Derby gegen das Schlusslicht Arosa wird mit 3:0 eine klare Beute des Heimteams.

Die meisten Tore des Samstags sehen allerdings nur wenige Zuschauer. 147 Augenpaare werden in Bellinzona Zeuge der 7:8-Niederlage der Tessiner gegen Olten. Nicht weniger als fünf Mal wechselt die Führung, ehe William Hedlund nach 62 Sekunden der Verlängerung dem Schützenfest ein Ende setzt.

