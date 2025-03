Deshalb war der Arosa-Rekurs erfolgreich

Zwei Punkte stehen im Zentrum: 1. Nach einer Verwaltungsratssitzung hat der EHC Arosa am Abend des 24. Februars der zuständigen Person der Lizenzkommission mitgeteilt, dass es die Aufstiegsvereinbarung wie gefordert bis Mitternacht unterzeichnet. Unter der Bedingung, dass in dieser mit einem Passus geregelt ist, dass die für Verein und Tourismus wichtigen «Arosa Ice Classics» (Freunschaftsspiel zwischen Arosa und einem National-League-Klub) zwischen Weihnachten und Neujahr auch in der Swiss League durchgeführten werden können. Darauf hat der EHC Arosa keine Antwort erhalten, stattdessen wurde am nächsten Vormittag von Verbandsseite kommuniziert, dass das Aufstiegsgesuch nicht unterzeichnet worden ist und Arosa nicht aufsteigen kann. Im Ablauf ist da einiges schiefgelaufen, was nun korrigiert wurde. 2. Die Rekurskammer hat bekräftigt: An spielfreien Tagen kann ein SL-Verein Freundschaftsspiele austragen und Arosa somit auch seine «Ice Classics» abhalten. Das ist nicht Sache der Lizenzkommission, sondern gehört zum normalen Spielbetrieb, der nicht Teil der Aufstiegsvereinbarung sein sollte.